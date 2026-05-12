El govern espanyol obre la porta a incentius fiscals a la compra i el lloguer d'habitatge com demana Junts

La ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer de l’habitatge, com reclama Junts, i considera que cal aprofitar "l'oportunitat" que s'obre amb la coincidència de parer. “S’assemblen a propostes que el PSOE i el govern espanyol han analitzat i posat sobre la taula en altres moments”, ha dit en referència a les peticions dels de Carles Puigdemont.
En una entrevista a l’ACN, Rodríguez recorda que l’objectiu és que “es rebaixin els lloguers”, utilitzant "tots els instruments” disponibles per fer-ho possible. “Les rendes poden baixar amb incentius fiscals”, sosté, alhora que demana generositat a totes les formacions per assolir un acord en breu.
A mitjan abril, en paral·lel al rebuig de la pròrroga dels lloguers que plantejava Sumar, Junts va presentar una proposició no de llei amb mesures fiscals i legals. Incorporava deduccions del 15% tant per a la compra d’habitatge habitual com per a l’estalvi previ a la compra i la rehabilitació, així com per al lloguer.
La proposta va xocar amb el criteri de Sumar, que aleshores sostenia que els incentius fiscals són “injustos” i que la solució no podia dependre de la voluntat dels propietaris. Després de la caiguda del decret, però, els ministres de Sumar Ernest Urtasun i Pablo Bustinduy han reconduït el discurs, i ara veuen possible assolir una entesa sobre la base de les deduccions.
Incentius i càstigs fiscals: l'acord és a prop?
Mentre encara no hi ha un acord que aglutini tots els actors, Rodríguez apunta a la via de Junts. Recorda que l’executiu espanyol ja treballa pel que president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va prometre el mes de gener: una bonificació del 100% de l’IRPF als propietaris que renovin els seus contractes sense augmentar el preu.
Segons la ministra, calen “incentius de millora i de càstig” per aconseguir rebaixes del lloguer. “És una finestra que ells (Junts) obren i que altres grups es van negar a explorar en el seu moment”, recorda, però “si ara es donen aquestes condicions, perquè tots els grups entenen que és el moment de fer-ho, estem davant d’una oportunitat que hauríem d’aprofitar”.
La ministra destaca que, actualment, ja estan en vigor incentius per a zones tensionades com Barcelona, i “si un propietari rebaixa un 5% les rendes del lloguer als seus inquilins, estaria rebent una bonificació del 90% en aquestes rendes a l’IRPF”. Admet que la mesura és poc coneguda per la ciutadania i que cal anar més enllà.