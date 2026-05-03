Les dues ciutats on costa més trobar un pis de lloguer (i cap és Barcelona)

Catalunya viu un fort problema amb l'habitatge. Des de fa anys, trobar un pis on viure a un preu assequible -o, com a mínim, que et pugui permetre- s'ha convertit en una autèntica odissea a causa de l'encariment dels contractes de lloguer, l'elevat cost de vida i els sous precaris. I el mateix passa a l'hora de comprar un habitatge. Aquest còctel ha provocat que molts catalans es vegin obligats a marxar de les ciutats on han viscut tota la vida per trobar un lloc on permetre's un pis. Ara bé, quina és la ciutat on és més difícil trobar un pis de lloguer?
Segons un estudi recent elaborat i publicat pel portal immobiliari Idealista, les dues localitats catalanes en què es busquen més pisos, motiu pel qual és molt més complicat trobar-ne un, són Terrassa i l'Hospitalet de Llobregat. En aquest rànquing també les segueixen Badalona, Sabadell i Mataró.
El motiu pel qual costa trobar pisos en aquests municipis és la seva proximitat amb la capital catalana, ja que, a causa de la situació de l'habitatge a Barcelona, l'opció de l'àrea metropolitana ha agafat força. De fet, aquesta situació que viu Barcelona és força similar a la que s'ha detectat a Madrid, on les localitats dels afores de la ciutat han agafat molt pes arran de l'encariment dels pisos de la capital espanyola.
El preu dels lloguers, segons Idealista
Les xifres esgrimides en l'estudi mostren que el preu mitjà del lloguer a Terrassa se situa a 950 euros al mes, cosa que ja dificulta a un sector de la població poder accedir a aquesta mena de contracte sense compartir pis amb algú altre. A l'Hospitalet de Llobregat la situació empitjora, amb un lloguer mitjà mensual de 1.220 euros, segons les dades d'Idealista.
La localitat on és més es dispara el preu és Badalona, amb un preu mitjà de lloguer que frega els 1.400 euros mensuals. Terrassa i Sabadell estan situades a molt poca distància. Ara bé, segons les dades de l'estudi, trobar un pis de lloguer a Terrassa és significativament més barat que al seu veí de comarca. En concret, el lloguer mitjà a Sabadell és de 1.219 euros.