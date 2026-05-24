Un grup de sis persones resa abraçat i en veu baixa, en una mena d'arenga que recorda a les dels equips de futbol abans d'un partit important. Estan a un costat de l'entrada de Hillsong Barcelona, l'Església neopentecostal més gran de Catalunya, i són els integrants de l'equip d'excel·lència, que es preparen per a l'inici del primer servei religiós del dia -n'hi ha tres cada diumenge: a les 10 hores, a les 12.30 hores i a les 18 hores-. Tots van de negre "perquè no se'ls vegi" i la seva tasca és preparar l'escenari, disposar les cadires i acompanyar els creients als seus seients, entre altres.
Aquest diumenge és un dia especial a la nau del número 112 del carrer Perú, ja que celebren la segona Pasqua i els organitzadors han de fer alguns anuncis importants. A la porta, diverses persones reben els creients amb cartells de benvinguda en català i castellà. "Benvingut a casa", "Estás invitado a la fiesta". Sobre seu, unes grans lletres blanques anuncien: "Jesús, esperança per a la humanitat". A dins, encara hi ha més missatges penjats del sostre i a les parets. Els ulls de la gent transmeten amabilitat i tendresa, i només travessar l'entrada, tothom rep una encaixada de mans o un copet a l'espatlla per part d'algun integrant de l'equip d'acollida, que es diferencien perquè duen el seu nom en una targeta penjada del coll.
El Pau -tots els noms dels membres són ficticis per la prohibició expressa d'indicar-ne els reals- està emocionat perquè avui predica la dona del pastor. A banda dels equips d'excel·lència i acollida, n'hi ha altres com el d'alabança, que són els músics que animen les reunions; el de Kids, encarregats d'atendre els infants; el de les ofrenes, que passa els datàfons i els platerets per recaptar la voluntat dels feligresos; el de seguretat o el de neteja. Tots es presenten com a voluntaris.
A l'avantsala, hi ha una cafeteria a l'estil de les d'especialitat que s'estenen per la ciutat, una petita botiga de roba amb samarretes de beisbol amb missatges com "Escogidos" i "Gracia sin fin", una llibreria que barreja La Bíblia per a tots els nens amb les set novel·les de Les cròniques de Nàrnia, i taulells informatius on s'entreguen, per exemple, auriculars per seguir la sessió traduïda a l'anglès. L'estança és plena i el Pau té clar el motiu pel qual aconsegueixen congregar tantes persones. "Déu té un propòsit per a cada Església i el nostre és acollir. La manera d'arribar a més gent és actualitzant els mètodes, amb les xarxes socials i música moderna, per exemple", diu.
Mentre parla, arriba el Pedro, la veu més autoritzada a l'església en aquell moment. Vol saber què explica el Pau i avisa que no es poden fer ni fotografies ni gravar a l'interior del recinte. "La premsa està dient moltes barbaritats de nosaltres", lamenta. Justament aleshores, obren les portes de la sala interior, on se celebren els serveis.
Pantalles gegants, llums de concert i realitzadors de televisió per un servei neopentecostal
El servei religiós es fa en una sala de concerts amb capacitat per a 600 persones que s'omple ràpidament. Davant l'escenari, on hi ha una bateria, un piano elèctric, dues guitarres elèctriques i quatre micròfons preparats; s'estenen una trentena de files de cadires amb un fulletó informatiu cadascuna on es pot consultar la informació bàsica que s'explicarà a continuació. Al fons de l'escenari, una pantalla gegant reprodueix diversos anuncis de Hillsong i dues pantalles laterals mostren el programa de la sessió. L'equip de so és de primera i el gestiona la taula de realització que hi ha darrere les últimes cadires. Quan s'hi entra per primera vegada, es té la sensació que s'està en un cinema.
L'equip d'excel·lència va distribuint a la gent, que vesteix de carrer, amb tirants, gorres, xancletes i sense cap etiqueta restrictiva. I, quan tothom és al seu lloc, comença la música. L'equip d'alabança és el més llorejat i el públic, molt agraït, canta totes les cançons. "Tu Iglesia siempre avanza, en las calles se oirá, el espíritu santo trae un nuevo despertar", coregen al ritme de pop-rock suau. Alguns ho fan amb les mans enlaire, lloant a Déu. Altres, amb els braços oberts i els palmells de la mà mirant cap a dalt. També hi ha qui ho fa amb les dues mans juntes en la postura de resar.
Els integrants de la comunitat són majoritàriament llatinoamericans, però també hi ha estatunidencs i migrants d'altres punts del globus, així com una petita presència de catalans. Tot és en castellà, tot i que el català es fa un petit espai en una cançó. "A Déu lloaré, per sempre. Amén", fan, mentre els cantants animen a la gent una altra vegada en castellà: "Todos juntos Iglesia!". Per darrere, el Pedro llança proclames. "Demaneu que se us curin els càncers, que tingueu salut mental i que la nostra Església tingui un nou local. Jesús ho farà tot realitat!", diu.
El Pedro també aprofita per posar la comunitat al dia i explicar les diferents activitats que organitzaran aquest estiu. La més destacada és la Casa Abierta Mediterránea, que reunirà a Barcelona integrants de les comunitats Hillsong de tot Europa i Israel. Per això, demana als creients que posin les seves cases a disposició perquè els qui vinguin puguin dormir als seus sofàs o en llits inflables. A banda d'això, també hi haurà colònies d'estiu i sessions exclusives per a homes. "Ens canviarà la vida", avisa.
Datàfons, Bizum, transferències i un tutorial per pagar per l'app
Després de l'alabança musical, és el torn dels delmes i les ofrenes. Apareix la Sara, que agafa el relleu del Pedro, i avisa: "Sense pressió, prepareu el que tingueu al vostre cor i ho posarem als peus de Jesús". I, mentre explica el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos, a la pantalla gegant apareixen les formes de pagament: efectiu, Bizum, transferència bancària, targeta o per l'aplicació mòbil de Hillsong. L'equip de les ofrenes s'activa i va passant els datàfons i els platerets entre les files. A les pantalles laterals, es mostra un videotutorial per pagar amb l'app, que permet programar aportacions setmanals i mensuals.
La predicació: humor i ovacions
Finalment, arriba el moment de la predicació, que tanca el programa. La dona del pastor agafa el micròfon i la música s'atura. Amb la sala en silenci, va repassant diversos passatges de la Bíblia que l'equip de realització mostra a la pantalla i els relaciona amb els problemes quotidians de la gent. "Quan estigueu cansats, recordeu que Jesús també ho estava i vol que no arribeu a un punt en què les preocupacions us superin", clama.
La intervenció es va interrompent cada cert temps pels aplaudiments i les ovacions dels feligresos, i també pels esclafits a riure després d'algun comentari humorístic. "Qué risa, no puedo", diu una creient. Ara bé, ningú treu el mòbil i quan un dels nouvinguts que segueix la sessió amb els auriculars intenta gravar, un membre de l'equip de seguretat li demana que guardi el dispositiu.
Quan la predicació acaba, torna l'equip d'alabança i tanca la cita amb una última cançó de pop-rock. La gent s'aixeca i, quan es disposa a marxar, el Pedro els recorda: "Aprofiteu per apuntar-vos a les activitats i consultar els preus a la sortida". Són gairebé les 12 hores i l'equip d'excel·lència corre per deixar la sala preparada per a la segona sessió que està a punt de començar i que congregarà 500 persones més.