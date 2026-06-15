Així és el Centre Català més gran del món, ubicat a Caracas

El Centre Català més gran del món no està ubicat a Catalunya, sinó que es troba a Caracas. El creador de contingut Pau Cabriteny, especialitzat a viatjar arreu del món fent divulgació, ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials en què en revela tots els detalls aprofitant que, en aquests moments, està de viatge a Veneçuela. Aquesta entitat es va fundar el 14 d'abril de 1945 per 112 catalans que es van veure obligats a exiliar-se arran de la Guerra Civil Espanyola.
"Per molts fills d'exiliats catalans, el centre ha estat una forma d'entendre d'on venien", relata Cabriteny, que defineix aquesta entitat com un "bocí de Catalunya" a Veneçuela. De generació en generació, aquest centre ha dut a terme una tasca de divulgació de la cultura catalana. Va arribar a tenir fins a 4.000 socis actius durant el franquisme, convertint-se en un espai de "resistència cultural".
Pel centre de Caracas han passat grans noms del país, com Pau Casals, Jordi Pujol o Pasqual Maragall, entre d'altres. Avui en dia, la seva tasca de defensa de la cultura catalana persisteix: "És un dels centres més actius, amb diverses activitats extraescolars o una escola de català", recorda el creador de contingut. També hi ha una coral que canta en català, tal com explica la vicepresidenta de l'entitat, Teresa Soyol, en conversa amb Cabriteny.
Defensar la llengua i la cultura
El Centre Català de Caracas busca, tal com relata la seva vicepresidenta, "passar de generació en generació tot el que som com a catalans". Una defensa de la llengua i la cultura que fan preservar la identitat del país a milers de quilòmetres de Catalunya. En aquests moments hi ha més d'una setantena de famílies que són sòcies de l'entitat: "Si li dones el carinyo que li has de donar, tot continua sense cap problema", defensa Soyola.