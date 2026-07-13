Niubó celebra la reducció de la segregació escolar: «El sistema comença a veure l'alumnat invisible»

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha celebrat aquest dilluns la reducció "sostinguda" de la segregació escolar a Catalunya i ha assegurat que el sistema educatiu "comença a veure" l'alumnat que fins ara quedava invisible. Ho ha afirmat durant la desena reunió de seguiment del Pacte contra la segregació escolar, al Parlament, on ha defensat que els acords educatius assolits aquest 2026 permetran reforçar els recursos destinats a atendre la diversitat.
Niubó s'ha referit a les dades de l'últim informe de seguiment del pacte, que constaten una reducció superior al 30% de la segregació de l'alumnat d'origen estranger a primària i de més del 25% a secundària des del curs 2018-2019. També ha destacat que el 68% dels municipis han millorat els seus indicadors de segregació. "Amb una mirada estratègica i treballant plegats podem revertir dinàmiques que semblaven molt arrelades", ha afirmat.
Més recursos i millor detecció de l'alumnat vulnerable
La consellera ha assenyalat que encara hi ha reptes pendents, com ara millorar la planificació escolar, gestionar amb més anticipació la matrícula viva i reforçar la detecció de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. En aquest sentit, ha defensat que l'increment de casos detectats demostra que "el sistema comença a veure aquelles persones que abans podien restar invisibles". Niubó també ha reivindicat els acords tancats aquest any amb la xarxa concertada i amb una part dels sindicats docents, així com el pressupost del 2026, que considera que permetran incrementar els recursos, reduir la burocràcia, reforçar les plantilles i millorar l'atenció als centres amb més complexitat.
La síndica reclama un canvi de model
Per la seva banda, la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha valorat positivament l'augment de la inversió en educació, però ha advertit que aquest increment ha d'anar acompanyat d'un canvi estructural del model de finançament. Segons ha alertat, menys del 10% dels recursos públics es distribueixen en funció de la complexitat dels centres i de l'atenció a la diversitat.
La síndica ha defensat que el sistema necessita una distribució més equitativa dels recursos per respondre a l'augment de les necessitats socials i educatives. També ha alertat que, malgrat l'increment de plantilles i la reducció de ràtios, persisteix el malestar entre el professorat i la percepció que els recursos continuen sent insuficients per afrontar la complexitat actual.
Durant la reunió també s'ha formalitzat l'ampliació del Pacte contra la segregació escolar amb la incorporació dels departaments de Drets Socials i Inclusió, Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i Igualtat i Feminisme. A més, s'han presentat dues noves addendes centrades en combatre la segregació residencial i les desigualtats dins dels mateixos centres educatius.