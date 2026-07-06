Concretar les avaluacions i enfortir les direccions: el diagnòstic de l'OCDE per millorar l'educació

Una de les novetats amb què va arrencar el curs escolar va ser un acord entre el govern de Salvador Illa i l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Aquesta aliança havia de servir per analitzar des de fora el funcionament del sistema educatiu català, trobar-ne els punts febles i plantejar formes de revertir la crisi. Aquest dilluns, després d'un any d'anàlisi, l'OCDE ha presentat el seu informe en què esbossa les línies mestres sobre les quals s'hauria de reforçar l'escola del país. Són mesures que requereixen temps, tal com recorden, però que sí que poden suposar un canvi a mitjà termini: "Tot i que moltes àrees mereixen una atenció continuada, els següents passos en la col·laboració entre l’OCDE i Catalunya podrien centrar-se en sis prioritats amb molt potencial per enfortir la capacitat d’implementació i millorar els resultats d’aprenentatge amb el temps", argumenten els autors de l'estudi.
La primera línia mestra que dibuixen passar per "enfortir la formació i el paper de les direccions", ja que assenyalen aquesta figura com el pal de paller per dur les polítiques educatives a la pràctica. Per capgirar la tendència a la baixa que afronta el sistema, des de l'OCDE apunten que, la següent fase d'actuació, "podria centrar-se a identificar opcions per enfortir la formació dels i les directores de centre i el desenvolupament professional, amb mesures com aclarir les funcions de les direccions; millorar la seva capacitat per liderar l’aprenentatge i la formació del professorat, i utilitzar evidències per millorar i gestionar entorns escolars cada cop més complexos". Els autors de l'estudi, com altres agents de la comunitat educativa, assenyalen de nou a la complexitat creixent de les aules com un element a tenir en compte a l'hora de plantejar el sistema educatiu.
Més enllà de la figura de les direccions, l'OCDE també apunta la necessitat de reformular els mètodes per avaluar, la qual cosa permetria erigir un "sistema més coherent". Aquest és l'objectiu a assolir, però els mateixos autors també constaten que cal fer més passes endavant: "Més enllà de construir un sistema d’avaluació més coherent, la fase següent podria explorar com enfortir la capacitat avaluadora entre responsables polítics, direccions de centre i docents integrant l’ús rutinari de l’evidència en la planificació, el diàleg professional i els processos de millora escolar", argumenten. A tall d'exemple, consideren que es podrien buscar fórmules per "enfortir la retroalimentació entre l’avaluació del sistema i la pràctica a l’aula, desenvolupant la capacitat d’interpretar i utilitzar dades de manera efectiva, i fomentant una cultura en què l’avaluació no es vegi principalment com un exercici de compliment, sinó com un motor de millora contínua".
Línies mestres sense mesures concretes
L'estudi assenyala l'escola inclusiva com una altra de les línies mestres a abordar, però, seguint la línia general de l'informe, es limita a fixar línies mestres sense concretar-ne mesures al respecte. "L’estudi conclou que Catalunya ha desenvolupat un ambiciós marc d’educació inclusiva, però aquesta implementació continua sent desigual; presenta diferències pel que fa a recursos, suport i capacitat entre centres", argumenten des de l'OCDE, que constaten la necessitat d'enfortir "la identificació de les necessitats, també es podria considerar desenvolupar enfocaments per a la distribució de recursos que tinguin en compte sistemàticament les necessitats i contextos específics de cada centre". La clau, doncs, per als autors de l'informe, és fer un bon diagnòstic sobre els principis de la inclusió i com es poden implementar a la pràctica en els centres.
Aquestes línies mestres fixades, tal com relaten des de l'organització internacional, han de servir per establir les bases sobre la futura col·laboració entre l'OCDE i la Generalitat per "enfortir el sistema educatiu" del país. Una col·laboració que, a parer dels dos actors implicats, pot ajudar a reimpulsar l'escola catalana i millorar-ne els resultats: "Proporcionen un marc per explorar com es poden alinear millor les polítiques existents i les reformes futures perquè la capacitat professional, l’evidència i els recursos funcionin de manera més efectiva per donar suport als centres educatius i als alumnes", conclouen en l'informe. Les pròximes dades de la mà de l'OCDE sobre l'estat del sistema arribaran amb les proves PISA, que es presenten a principis del curs vinent.