Mor el menor ferit crític en l'accident múltiple de Mataró

El menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple d'aquest dissabte a Mataró ha mort aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El sinistre es va produir cap a les sis de la tarda a la Via Sèrgia (antiga B-40), on, per causes que encara s'investiguen, van col·lidir cinc turismes i una motocicleta.\r\n\r\nL'accident va deixar deu persones ferides, entre les quals un altre menor, que continua ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu. També van resultar ferits vuit adults, sis de caràcter lleu i dos menys greus. En el dispositiu hi van intervenir els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local de Mataró. Amb aquesta mort, ja són 78 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de principi d'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUn accident de trànsit a Mataró entre cinc turismes i una motocicleta acaba amb almenys vuit ferits, un crític\r\n\r\n