Dos detinguts especialitzats en robatoris de paqueteria a furgonetes de repartiment a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 16 de juliol dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment comès al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Els investigats haurien sostret una setantena de paquets després de forçar el pany del vehicle després de perforar-lo i manipular el mecanisme d'obertura.\r\n\r\nLa investigació es va iniciar gràcies a l'avís d'un ciutadà que va observar dos homes transportant una bossa de grans dimensions amb múltiples paquets i accedint a un immoble del barri. Les imatges enregistrades van permetre a la policia identificar els sospitosos i relacionar-los amb el robatori denunciat poc abans per un repartidor de missatgeria.\r\n