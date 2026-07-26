L'R2, l'R2 nord i l'R11 recuperen el servei entre Sant Andreu i Montcada

L'R2, l'R2 nord i l'R11 han recuperat aquest diumenge al matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan va es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i, a la tarda, Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Finalment, aquest diumenge al matí s'ha restablert el servei ferroviari en el tram afectat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
Ara per ara, no hi ha data concreta per a la recuperació total de la circulació de trens en completa normalitat. Després de l'enfonsament de terres, Adif va intervenir per assegurar el terreny mitjançant el farciment de la paret inferior del pou mitjançant 365 metres cúbics de formigó i va iniciar els treballs per cobrir l'ensulsiada, i una vegada estabilitzat el fons del pou, es van posicionar fins a dues bombes en la proximitat de la zona de l'enfonsament que han abocat 1.930 metres cúbics de morter, treballant durant 24 hores al dia.
El morter i el formigó ha estat subministrat per 4 plantes de diferents empreses que ha estat transportat per camions formigonera que han realitzat fins a 320 viatges. Una vegada finalitzats aquests treballs de farcit i consolidació de la foradada i el seu entorn, s'han realitzat altres proves i assajos sobre la plataforma ferroviària per comprovar la seva integritat, com a assajos amb penetròmetres, sísmica i s'ha passat un georradar.