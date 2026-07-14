El Piromusical es trasllada a la platja del Bogatell per les obres de Maria Cristina

El Piromusical, l'espetacle de focs artificials i música que culmina les festes de la Mercè, es traslladarà fins a la platja de Bogatell, mentre que la nit de Cap d'any es passarà a fer a l'Anella Olímpica de Montjuïc per les obres de transformació del recinte de la Fira de Barcelona.
Segons han informat Betevé i l'ACN, l'Ajuntament de Barcelona canvia d'ubicació d'aquests dos grans esdeveniments per la intensificació durant el segon semestre de l'any de les obres al recinte de Fira de Barcelona, de manera que el Piromusical i el Cap d'any deixen l'Avinguda Reina Maria Cristina que ha acollit els actes en tantes ocasions.
No obstant això, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran a la ubicació actual. Els canvis d'aquests grans esdeveniments podrien allargar-se més enllà d'aquest any, depenent de la duració de les obres.
La incompatibilitat de les obres amb els esdeveniments
L'Ajuntament entén que les obres són incompatibles amb la celebració d’aquests dos grans esdeveniments com són el Piromusical. Un Piromusical que el 2025 va comptar amb 110.000 espectadors, mentre que les Campanades van acollir fins a 115 mil persones.
Un trasllat necessari
Malgrat les obres, Barcelona manté l'acte més important de la Mercè amb un trasllat reclamat a la platja de Bogatell. De fet, l’Ajuntament ja sap qui serà l’encarregat de triar les cançons de l'edició d'enguany i, a través del regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha comunicat que es tracta d'un grup "molt conegut".