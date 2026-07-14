14 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

El Col·legi de Periodistes demana l'alliberament al periodista Ali Lmrabet, detingut el passat diumenge al Marroc

Societat

  • El periodista marroquí Ali Lmrabet, a un vídeo a les seves xarxes socials -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 10:36

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha fet costat al periodista marroquí, resident a Barcelona des de fa més de 20 anys, Ali Lmrabet, envers la seva detenció el passat diumenge a l'Aeroport de Tànger. La organització veu la situació amb "preocupació" i demana l'alliberament de qui és una de les veus més crítiques amb el règim marroquí i, gràcies als seus mèrits periodístics, va ser inclòs per Reporters Sense Fronteres entre els "100 herois de la informació". 

Se l'acusa de difusió de falses informacions contra les institucions marroquines, però el seu entorn denuncia que els delictes són una eina per impedir la llibertat d'expressió del periodista.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar