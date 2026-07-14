El Col·legi de Periodistes demana l'alliberament al periodista Ali Lmrabet, detingut el passat diumenge al Marroc

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha fet costat al periodista marroquí, resident a Barcelona des de fa més de 20 anys, Ali Lmrabet, envers la seva detenció el passat diumenge a l'Aeroport de Tànger. La organització veu la situació amb "preocupació" i demana l'alliberament de qui és una de les veus més crítiques amb el règim marroquí i, gràcies als seus mèrits periodístics, va ser inclòs per Reporters Sense Fronteres entre els "100 herois de la informació". \r\n\r\nSe l'acusa de difusió de falses informacions contra les institucions marroquines, però el seu entorn denuncia que els delictes són una eina per impedir la llibertat d'expressió del periodista.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nCarme Farnell, tècnica de predicció del Meteocat: «Dimecres es podran superar els 40 graus en llocs poc habituals» Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n