Junts reobre quatre mesos després la investigació contra Comín per assetjament

Junts tornarà a investigar l'eurodiputat electe Toni Comín per denúncies internes d'assetjament per part de dos exassessors del partit al Parlament Europeu. Tal com ha avançat el diari Ara, quatre mesos després que la comissió de garanties de la formació decidís aturar la investigació -i malgrat que l'Eurocambra n'havia avalat la denúncia-, Junts va decidir el passat 5 de juny reactivar-la.
En concret, la comissió de garanties analitza des del gener del 2025 una denúncia per assetjament sexual i psicològic davant del Parlament Europeu per part d'un assessor de Comín. L'eurodiputat electe, al llarg de tots aquests mesos, no ha estat apartat del funcionament del partit, que ha fet equilibris entre la protecció del denunciant -l'exeurodiputat manté que, en el moment dels fets, no era assessor seu- i la voluntat de preservar la presumpció d'innocència de l'exconseller.
El passat febrer, l'òrgan intern de Junts va decidir aturar temporalment la investigació dels fets perquè Comín ja tenia un cas obert a l'Eurocambra. Alhora, la comissió de garanties va argumentar que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'amnistia d'aquest pròxim dijous podria permetre que Comín obtingués l'escó a l'Eurocambra i se li podria obrir una nova investigació.
Segons apunten fonts del Parlament Europeu a l'Ara, però, perquè això passi caldria que es presentés una nova denúncia contra l'exconseller. No es tornaria a obrir la investigació anterior, doncs, sinó que se'n començaria una de nova. Tot i això, el Parlament Europeu podria utilitzar tota la informació i les proves recopilades en la investigació anterior en el nou cas.
En fer-se pública la notícia, Comín ha lamentat a través d'un missatge escrit a l'Ara que "el procediment és confidencial" i que "qui hagi trencat la confidencialitat del procediment està infringint les regles". L'eurodiputat electe també "nega rotundament les acusacions" i diu que "s'alegrarà molt de poder demostrar la innocència davant de la comissió de garanties".