Mor als 100 anys la «drag queen» Gilda Love

Ha mort als 100 anys l'artista transformista Gida Love, segons ha anunciat a les xarxes socials l'Associació GAG LGTBIQA+ Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Nom artístic d'Eduardo Rondón Gallego, Gilda Love va desenvolupar la major part de la seva trajectòria professional a Barcelona, on durant els setanta i els vuitanta va aconseguir notorietat als cabarets del Raval.
El nom artístic Gilda Love homenatjava l'actiu de Hollywood Rita Hayworth i el paper que la va convertir en icona del cinema a la pel·lícula Gilda. Referent de l'escena LGTBIQ+, l’artista va començar la carrera al cabaret Madame Arthur de París, abans de revolucionar Barcelona amb les seves actuacions en locals tan emblemàtics com El Cangrejo. La drag-queen, que també va compartir escenaris amb mites com ara Carmen de Mairena, va haver de superar nombrosos entrebancs en una època franquista que castigava la identitat sexual dissident.
Tot i això, la transformista va mantenir l'activitat durant dècades i, encara, el 2022 va protagonitzar el documental Cantando en las azoteas del cineasta Enric Ribes. El director va pretendre visibilitzar la vellesa en el col·lectiu LGTBIQ+ i retre un homenatge a totes les artistes menystingudes. El film va obtenir una nominació al Premi Gaudí al millor documental i al Premi Arrebato de No Ficció dels Premis Feroz.
Un guardó amb el seu nom
Gilda Love era la drag-queen més longeva de tot l'estat espanyol i prova que el seu llegat continuarà vigent durant molt de temps és la creació del Premi Gilda Love al seu San Fernando natal. Ella mateixa n'ha guanyat la primera edició, tal com es va anunciar fa només uns dies coincidint amb les celebracions de l'Orgull.