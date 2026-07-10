L'urbanista, geògraf, professor i polític Jordi Borja Sebastià ha mort aquest dimarts a Barcelona als 85 anys. Militant històric del PSUC, fundador de Bandera Roja i referent de la lluita antifranquista, Borja va ser diputat al Parlament en la primera legislatura i tinent d'alcaldia de Barcelona entre el 1983 i el 1995, on va deixar una empremta decisiva en la transformació institucional i urbanística de la ciutat.
Borja va ser un dels principals impulsors de la descentralització de Barcelona i del model de districtes implantat a partir dels anys vuitanta. També va participar en l'elaboració de la Carta Municipal i va exercir de vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana, convertint-se en una figura clau en la configuració de la Barcelona que va renéixer després de la mort del dictador Francisco Franco.
Nascut a Barcelona el 1941, es va exiliar a París durant el franquisme, on es va formar en sociologia, geografia i urbanisme. De retorn a Catalunya va fundar Bandera Roja, que acabaria integrant-se al PSUC. Paral·lelament, va desenvolupar una prolífica carrera acadèmica i va assessorar projectes urbans en ciutats com Bogotà, Medellín, Rio de Janeiro, Buenos Aires o Ciutat de Mèxic.
A casa nostra, Borja va desenvolupar obres de referència com La ciutat conquistada, L'espai públic: ciutat i ciutadania o Urbanisme de Barcelona: llums i ombres, i va continuar participant activament en el debat públic sobre l'habitatge, la democràcia urbana i el futur de Barcelona. El 2025 va rebre la Medalla d'Or al Mèrit Cívic de l'Ajuntament de Barcelona.