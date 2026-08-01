Estabilitzat l'incendi agrícola de Montblanc que ha obligat a tallar la TV-2421

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dissabte l'incendi de vegetació agrícola declarat a la zona del Mas Nou, a Montblanc (Conca de Barberà). El foc, de què s'ha rebut l'avís a les 15.59 hores, ha obligat a tallar la TV-2421 en tots dos sentits al quilòmetre 3.\r\n\r\nEn les tasques d'extinció hi han treballat deu dotacions terrestres, un helicòpter bombarder i efectius de les ADF. Les flames han afectat una illa boscosa entre camps agrícoles, mentre que el càmping Montblanc Park, situat a prop de l'incendi, no ha patit cap afectació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nL'incendi de la Vall d'Uixó no revifa la flama de la indignació Moisés Pérez Pascual\r\n\r\n