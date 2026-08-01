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Estabilitzat l'incendi agrícola de Montblanc que ha obligat a tallar la TV-2421

Societat

  • Estabilitzat l'incendi agrícola de Montblanc -

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Publicat el 01 d’agost de 2026 a les 17:57
Actualitzat el 01 d’agost de 2026 a les 18:03

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dissabte l'incendi de vegetació agrícola declarat a la zona del Mas Nou, a Montblanc (Conca de Barberà). El foc, de què s'ha rebut l'avís a les 15.59 hores, ha obligat a tallar la TV-2421 en tots dos sentits al quilòmetre 3.

En les tasques d'extinció hi han treballat deu dotacions terrestres, un helicòpter bombarder i efectius de les ADF. Les flames han afectat una illa boscosa entre camps agrícoles, mentre que el càmping Montblanc Park, situat a prop de l'incendi, no ha patit cap afectació.

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