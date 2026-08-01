Normalitat a la frontera francesa malgrat l'anunci de reforçar els controls per la crisi de Ceuta

La frontera entre Catalunya i França ha viscut aquest dissabte una jornada de normalitat malgrat l'anunci del govern francès de reforçar els controls arran de la crisi migratòria de Ceuta. Al pas del Voló només s'han fet controls puntuals a alguns vehicles, sense un augment visible d'agents, mentre les retencions s'han degut principalment a l'operació sortida de l'agost.\r\n\r\nLa majoria de viatgers consultats desconeixien les noves mesures i han assegurat que assumeixen amb normalitat les possibles inspeccions. El prefecte dels Pirineus Orientals va anunciar divendres el desplegament de 170 agents, així com drons i avions, per reforçar la vigilància, tot i admetre que, de moment, no hi ha impacte migratori a la frontera i que l'objectiu és actuar de manera preventiva.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nComença la instal·lació de la barrera de contenció marítima a la frontera a Ceuta Natàlia Pinyol\r\n\r\n