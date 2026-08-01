Nova crida a la prudència de Protecció Civil: aquest 2026 han mort ofegades 35 persones

35 persones han mort ofegades aquest 2026 a Catalunya. Quan encara queda un mes sencer perquè acabi l'estiu, Protecció Civil fa una nova crida a la prudència davant la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment d'accidents. Segons l'organisme, la situació excepcional que el país viu derivada de les temperatures extremes "fa que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia". Per això, demana responsabilitat i alerta que cal extremar la vigilància, sobretot amb els infants i les persones grans.
En concret, enguany ja hi ha hagut 35 ofegaments mortals a Catalunya, 21 dels quals en platges, 11 en piscines i 8 en aigües interiors. D'altra banda, 55 persones han resultat ferides de diversa consideració en el mateix període. Cal recordar que la xifra total de víctimes mortals per ofegaments de l'any passat va ser de 46, és a dir, onze més que les registrades fins ara aquest 2026, quan encara queda tot el mes d'agost.
Com és habitual, les platges concentren el nombre més elevat de morts, mentre que les piscines acumulen el nombre més gran de persones ferides, amb una incidència especialment destacada entre els menors d'edat. En els últims deu anys, el 2022 va ser l'any amb més víctimes mortals per ofegament, amb un total de 52 morts.
Davant la situació, Protecció Civil demana als catalans que només es banyin en llocs habilitats, on recorda que cal respectar els abalisaments i les restriccions en zones de roques i corrents. D'altra banda, s'aconsella banyar-se preferentment en llocs on hi hagi socorristes perquè el bany sigui més segur.
Infants i gent gran
Segons Protecció Civil, a més, cal parar especial atenció amb dos col·lectius: els infants i les persones grans. Respecte als nens, “cal no treure’ls mai un ull de sobre: es poden afonar ràpidament i sense fer escarafalls”. En la mateixa línia, en el cas de les persones grans, la recomanació principal és interessar-se per com es troben en tot moment, i evitar que entrin a l’aigua si diuen que estan marejats o que no s’acaben de sentir bé.
Més de mil trucades per incidents
Aquest estiu, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 2.044 trucades relacionades amb 1.310 incidents en l’àmbit de les platges i aigües interiors. Les assistències sanitàries han concentrat la major part de l’activitat, amb 1.147 trucades vinculades a 797 incidents, seguides de les afectacions per l’estat de la mar, amb 657 trucades relacionades amb 338 incidents. En conjunt, aquestes dues tipologies representen gairebé el 90% de les trucades rebudes.