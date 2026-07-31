Tornen els bombers desplaçats als incendis de Castella i el País Valencià

Ja han tornat a Catalunya els dos combois que els Bombers de la Generalitat van activar per donar suport a les tasques d'extinció dels incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila, al centre de la Península, i a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les dues expedicions van marxar dimarts 28 de juliol amb 55 bombers i 20 dotacions terrestres, i la de Madrid va tornar ahir dijous al migdia. Estava formada per una sotsinspectora, tres sergents, un caporal, dos bombers del GRAF, dotze bombers, cinc bombers voluntaris de l’escala activa i una sanitària del SEM.
La de la Vall d'Uixó havia de tornar demà dissabte, però ha avançat la tornada un cop assolits els objectius marcats pels responsables de l'operatiu. El comboi desplaçat al País Valencià estava format per un inspector, un sotsinspector de la Unitat Tècnica del GRAF, un oficial, un caporal, catorze bombers, dos bombers del GRAF, sis bombers voluntaris de l'escala activa i un sanitari del SEM.
D'altra banda, els Bombers van enviar ahir dijous dos coordinadors d’operacions aèries de la Unitat de Mitjans Aeris per donar suport al dispositiu aeri d’extinció de l’incendi que crema des de dimecres a la Veguellina, a Castella i Lleó. Els dos efectius s’han encarregat de fer tasques d’oficials de comunicacions des d’un helicòpter que s’ha desplaçat en ajut als incendis des de Sèrbia.