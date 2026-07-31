Albares assegura que la integritat de l'espai Schengen està garantida

El ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Albares, ha assegurat aquest divendres que la integritat de l'espai Schengen està del tot garantida després que Itàlia hagi decidit tancar-lo a causa de la crisi de Ceuta. A través d'un missatge en 'X', Albares ha deixat clar que "no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la Península sense identificar-se en un control de policia": "Ja n'hi ha prou de confusió interessada", ha exclamat\r\n\r\nEn aquesta mateixa línia, el cap de la diplomàcia espanyola ha assegurat que la "pràctica totalitat" d'immigrants que van entrar de manera il·legal a Ceuta al llarg de l'últim dia "han tornat ja al Marroc". Segons l'última actualització del Govern, 48.300 immigrants han retornat al Marroc des de Ceuta fins a les 18 hores del divendres 31 de juliol.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nItàlia compleix l'amenaça i tanca l'espai Schengen amb Espanya per la crisi de Ceuta Gerard Mira\r\n\r\n\r\n \r\n