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La Guàrdia Urbana desallotja un assentament a Montjuïc on vivien 30 persones

Societat

  • La intendenta de Sants Montjuïc, Noelia López, a l'atenció als mitjan pel desallotjament de l'assentament -

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Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 19:19

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest divendres un assentament a Montjuïc on dormien 32 persones. Segons ha explicat la regidora Marta Villanueva, la intervenció era necessària per protegir la seguretat de les persones, prevenir riscos "greus" per l'entorn i garantir l'ús "correcte" de l'espai públic. Villanueva ha afegit que l'actuació ha tingut lloc després de rebre informes de la policia barcelonina que assenyalaven diversos riscos i problemes.

Entre aquests, ha mencionat un risc per a la seguretat vial -l'espai desallotjat és a tocar de la ronda Litoral-, l'increment d'un 410% de les incidències vinculades a l'espai i el "trasbals" de l'activitat diària del Parc de Bombers de Montjuïc, a més de problemes de salubritat. 

A banda de la Guàrdia Urbana, el dispositiu de desallotjament també ha disposat dels equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), els serveis de neteja de l'Ajuntament, l'Agència de Salut Pública de Barcelona i la resta de cossos policials. Concretament, l'espai desallotjat està ubicat al carrer Josep Carner, 56, al costat dels Jardins de les Hortes de Sant Bertran, i no hi havia menors.

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