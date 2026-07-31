La Guàrdia Urbana desallotja un assentament a Montjuïc on vivien 30 persones

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest divendres un assentament a Montjuïc on dormien 32 persones. Segons ha explicat la regidora Marta Villanueva, la intervenció era necessària per protegir la seguretat de les persones, prevenir riscos "greus" per l'entorn i garantir l'ús "correcte" de l'espai públic. Villanueva ha afegit que l'actuació ha tingut lloc després de rebre informes de la policia barcelonina que assenyalaven diversos riscos i problemes.\r\n\r\nEntre aquests, ha mencionat un risc per a la seguretat vial -l'espai desallotjat és a tocar de la ronda Litoral-, l'increment d'un 410% de les incidències vinculades a l'espai i el "trasbals" de l'activitat diària del Parc de Bombers de Montjuïc, a més de problemes de salubritat. \r\n\r\nA banda de la Guàrdia Urbana, el dispositiu de desallotjament també ha disposat dels equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), els serveis de neteja de l'Ajuntament, l'Agència de Salut Pública de Barcelona i la resta de cossos policials. Concretament, l'espai desallotjat està ubicat al carrer Josep Carner, 56, al costat dels Jardins de les Hortes de Sant Bertran, i no hi havia menors.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nComencen les obres d'enderroc dels dos primers pavellons del recinte firal de Montjuïc\r\n\r\n