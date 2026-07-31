31 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Presó provisional per l'acusat de matar la seva parella en un pis de Barcelona

Societat

  • Un vehicle funerari espera l'aixecament del cadàver d'una dona en un presumpte crim masclista a un pis de Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 19:31

La jutgessa de la plaça 5 de la secció de violència sobre la dona del tribunal d'Instància de Barcelona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar a la seva parella aquest dimarts en el districte de Sant Martí, al qual se li imputa un presumpte delicte d'homicidi.

Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, també s'han acordat mesures cautelars de prohibició de comunicació i d'aproximació amb els seus fills, així com als pares de la víctima. L'home va ser detingut la matinada de dimecres en entregar-se a la comissaria després d'haver abandonat el lloc dels fets hores abans. Els Mossos d'Esquadra han investigat el cas com un presumpte crim masclista. 

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar