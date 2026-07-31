Presó provisional per l'acusat de matar la seva parella en un pis de Barcelona

La jutgessa de la plaça 5 de la secció de violència sobre la dona del tribunal d'Instància de Barcelona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar a la seva parella aquest dimarts en el districte de Sant Martí, al qual se li imputa un presumpte delicte d'homicidi.\r\n\r\nSegons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, també s'han acordat mesures cautelars de prohibició de comunicació i d'aproximació amb els seus fills, així com als pares de la víctima. L'home va ser detingut la matinada de dimecres en entregar-se a la comissaria després d'haver abandonat el lloc dels fets hores abans. Els Mossos d'Esquadra han investigat el cas com un presumpte crim masclista. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDetenen la parella de la víctima d'un crim masclista a Barcelona Gerard Mira\r\n\r\n