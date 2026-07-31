Espanya tanca la frontera amb el Marroc després d'una entrada en massa que provoca 18 morts a Ceuta

El govern espanyol ha reforçat la seguretat a Ceuta amb el desplegament de l'exèrcit i ha tancat la frontera de Melilla en plena crisi migratòria pel pas massiu de ciutadans del Marroc durant hores aquest dijous -i que encara continua aquest divendres al matí- en què han mort, com a mínim, 18 persones. A més, ha acordat amb el veí del sud la devolució "més ràpida possible" de tots els migrants que hagin entrat a Ceuta de manera irregular.
La premsa marroquina xifra en 20.000 les persones que han travessat la frontera els últims dies, mentre que fonts policials expliquen a Europa Press que es podrien haver superat les 10.000 entrades irregulars a través del Tarajal només aquest dijous. Mentrestant, Pedro Sánchez i Fernando Grande-Marlaska es desplacen aquest divendres a Ceuta per supervisar les tasques humanitàries i de seguretat, però reiteren que la Constitució no contempla la declaració de l'estat d'emergència nacional per fluxos migratoris tot i la petició unànime de tots els partits del govern ceutí.
Es tracta de la pitjor crisi migratòria a les ciutats autònomes espanyoles a l'Àfrica des del 2021, quan el Marroc va obrir les fronteres i unes 8.000 persones van travessar. Els últims dies han incrementat l'arribada de migrants i l'oposició al Congrés ho atribueix al fet que el Tribunal Suprem hagi publicat una sentència que prohibeix les devolucions en calent de les persones que arribin nedant a territori espanyol. Un altre motiu que guanya força, tot i que el govern espanyol no s'ha pronunciat en aquest sentit, és la utilització dels fluxos migratoris per part del Marroc per pressionar la Unió Europea.
El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, ha explicat en un vídeo a les xarxes que la situació s’ha agreujat aquest dijous, amb un accés multitudinari a peu per l'espigó del Tarajal i nedant, motiu pel qual ha demanat reforçar les forces de seguretat i desplegar l’exèrcit per garantir la inviolabilitat del límit territorial. Al seu torn, el Ministeri de l’Interior ha destacat “l’exemplar col·laboració entre Espanya i el Marroc” i ha promès aplicar mesures per al retorn de totes les persones que han entrat de manera irregular. A part, aquestes actuacions aniran adreçades a un control més estricte de la frontera.
Brussel·les ofereix l'ajuda de Frontex a Espanya
El comissari europeu per als Afers Interns i la Migració, Magnus Brunner, ha ofert a Espanya el suport de Frontex -l'agència europea de guàrdia de fronteres- per controlar la situació a Ceuta: "Lluitar contra la immigració il·legal, protegir la integritat de les fronteres externes de la Unió Europea i prevenir l'abús del nostre marc legal és de màxima importància", han afirmat.
Des de la Comissió Europea es considera el Marroc un soci "clau i de confiança" i es recorda que en els darrers anys ha augmentat la "cooperació" en els temes relacionats amb la migració i el tràfic de persones, com també en la gestió de la frontera: "Estem en contacte pròxim amb les autoritats marroquines per assegurar que es fan tots els esforços necessaris per prendre mesures immediates que acabin amb aquest viatge perillós", afirmen les mateixes fonts.
Itàlia planteja trencar el tractat Schengen amb Espanya
D'altra banda, el ministre d'Exteriors del govern Meloni, Antonio Tajani, ha reforçat la denúncia de la dreta i l'extrema dreta espanyola que atribueixen la sentència del Suprem a la nova onada migratòria a Ceuta i ha plantejat el trencament del tractat Schengen de lliure circulació de persones entre ciutadans espanyols i italians. José Manuel Albares ha reclamat al seu homòleg italià "solidaritat europea i no demagògia partidista". "Aquest missatge és impropi del ministre d'Exteriors d'un país soci i amic", ha indicat a X.