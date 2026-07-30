La síndica també colla Educació pel fiasco de les PISA amb una actuació d'ofici

El fiasco de les proves PISA continua aixecant polseguera contra la conselleria d'Educació, dirigida per Esther Niubó. Aquest dijous, la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha obert una actuació d'ofici arran de les incidències detectades en les avaluacions internacionals organitzades per l'OCDE. En concret, la institució ha sol·licitat al Departament d'Educació informació detallada sobre els 51 centres que formaven part de la mostra, les característiques de l'alumnat exempt, els mecanismes d'acompanyament i supervisió aplicats pels centres participants, la verificació posterior dels criteris aplicats i les causes que expliquen l'error detectat.
A banda, la síndica també ha sol·licitat la documentació enviada als centres abans de les proves i una còpia de l'informe elaborat arran de les diligències informatives obertes per esclarir els fets. Es tracta d'una documentació que, de moment, no s'ha compartit i de la qual Educació no n'ha revelat detalls al·legant que hi ha una investigació interna en marxa.
En un comunicat, la síndica ha defensat que és necessari "aprofundir" en l'anàlisi dels fets, especialment tenint en compte la proporció d'alumnat exclòs per motius relacionats amb discapacitats físiques, cognitives, emocionals o conductuals, que ha considerat que és "molt superior" a la prevalença d'aquests perfils entre l'alumnat de 4t d'ESO. La síndica considera "imprescindible" aclarir com es va produir l'errada i garantir que els processos de selecció i participació de l'alumnat s'ajustin als criteris establerts, amb les màximes garanties de transparència i rigor. A més, ha recordat la importància de donar un paper central en la gestió de les proves PISA a l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
Els sindicats també reclamen explicacions
L'escàndol de les PISA ha posat en peu de guerra els diferents agents implicats en l'educació, des dels mestres fins a l'oposició del govern d'Illa. Arran del fiasco en les proves i les explicacions -insuficients, per alguns- de la conselleria d'Educació, els diferents sindicats del sector han recuperat la unitat perduda en les últimes mobilitzacions i han exigit respostes sobre la incidència que ha deixat Catalunya fora de l'estudi internacional. Els sindicats volen saber quins han estat els motius que han provocat el fiasco, però també perquè la conselleria no ha informat dels fets fins a finals de juliol malgrat conèixer la situació des del mes de març.
Els sindicats també posen en dubte la hipòtesi amb què treballa el Departament -tal com va posar sobre la taula Niubó en la compareixença de dilluns- que apunta que el fiasco es deu a la coincidència temporal de les PISA amb les competències bàsiques. "Hem de pensar que a les Competències Bàsiques s’exclou gairebé un de cada quatre alumnes?", es pregunten des de Professors de Secundària.