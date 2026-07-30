Prop del 80% de famílies de les Illes tria el català a l'escola i deixa el PP en evidència

El PP ha tornat a quedar en evidència en els seus intents d'atacar la llengua al conjunt dels Països Catalans. Ara han estat les famílies de les Illes Balears qui han deixat ben clar al govern de Marga Prohens que volen que els seus fills s'eduquin en català. Concretament, el 78,5% de les famílies de les Illes han escollit la llengua catalana com a primera als centres públics mentre que tan sols hi ha un 21,4% que prefereixen que el primer idioma sigui el castellà. Hi han participat un total de 7.618 famílies que han matriculat els fills per al pròxims curs al quart curs d'educació infantil.
La divisió per Illes no deixa tampoc cap dubte. A Mallorca, 4.864 famílies (81,85%) han optat pel català i 1.078 (18,14%) pel castellà com a llengua de primer ensenyament. A Menorca, 523 famílies (89,70%) han escollit el català i només 60 (10,29%) el castellà. A Eivissa s’han comptabilitzat 552 famílies (53,28%) que han elegit el català i 484 (46,71%) el castellà. Per últim, pel que fa a Formentera, 47 famílies (82,45%) han optat pel català i només 10 (17,54%) pel castellà.
L'Obra Cultural Balear, entitat referent dels drets lingüístics a les Illes, ha celebrat els resultats, especialment pel que fa l'alt percentatge a l'illa de Mallorca. L'entitat s'ha congratulat de quatre cinquenes parts de les famílies hagin escollit el català malgrat la campanya del govern balear i els canvis introduïts en el procés de matriculació, ara només telemàtic. L'Obra Cultural Balear ha fet per tercer any consecutiu una campanya a favor del català i un cop més ha agraït a les famílies la seva participació i el suport majoritari pel català.
Hi haurà ampliació.