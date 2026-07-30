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Retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 per un robatori de cable al sector ferroviari de Montornès Butano

Societat

  • Un tren de Rodalies arribant a l'estació de Cerdanyola del Vallès, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 08:54
Actualitzat el 30 de juliol de 2026 a les 08:55

Els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies registren retards aquest dijous a causa d'un robatori de cable al sector ferroviari de Montornès Butano. N'han informat fonts d'Adif que han assenyalat que tècnics del gestor d'infraestructures ferroviàries treballen per reparar la incidència tan aviat com sigui possible perquè les línies puguin recuperar els horaris habituals.

Per aquesta afectació, els trens de les línies R2 i R2 Nord inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Sant Andreu, mentre que els trens de la línia R11 efectuen parada a totes les estacions del traçat entre Sant Andreu i Sant Celoni.

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