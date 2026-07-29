Mor un home per arma blanca a Sant Adrià del Besòs

Un home ha mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a dos quarts de nou que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris.\r\n\r\nUn cop a lloc, els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han continuat amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit ha mort. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort violenta.\r\n\r\nAquesta és la segona víctima mortal en les darreres hores. El dimecres a la nit una dona va perdre la vida en un pis del carrer d'Andrade, al barri de Sant Martí de Provençal. La policia catalana han detingut a la parella com a presumpte autor dels fets. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDetenen l'home que ha matat la parella en un pis a Barcelona\r\n\r\n\r\nSi es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquestes característiques aquest any a Catalunya. Fins ara, tres dones han mort per violència masclista a Catalunya des de principi d'any, segons les dades del Departament d'igualtat i Feminismes. Des que es van començar a recollir dades oficials, l'any 2012, a Catalunya hi ha hagut 162 feminicidis, dels quals 152 són dones i 10 corresponen a infants i adolescents assassinats.\r\n