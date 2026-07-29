Ripoll contracta una filla de Sílvia Orriols com a policia local

Polèmica a Ripoll per la contractació de la filla gran de Sílvia Orriols com a agent de la policia local. Guinadell Orriols, de 19 anys, s'ha incorporat al cos local des del 17 de juliol de manera interina després de superar un procés de selecció directa contemplat per llei, però en el qual l'alcaldessa ha decidit aspectes claus com la designació dels membres del tribunal, segons ha avançat El País. La mateixa Orriols va anunciar la incorporació de la filla a la policia local al ple d'aquest dimarts, des d'on es va desmarcar de la decisió.
Orriols ha assegurat que no ha col·locat ningú ha dit: "No puc beneficiar-la amb el meu càrrec, però tampoc puc impedir-li complir el seu somni", ha dit davant del ple municipal. L'alcaldessa ha admès que era conscient del risc que suposava que la seva filla s'apuntés al concurs, però ha defensat que tenia dret a fer-ho. Orriols, per cert, vestia una samarreta de la policia local al ple. L'alcaldessa ha dit que la seva filla va obtenir les millors notes al procediment d'urgència, en el qual es demanaven condicions bàsiques com ser major d'edat, tenir el títol de batxillerat, tenir un nivell mitjà de català o permís de conduir. També es valora experiència policial anterior.
Malgrat que Orriols ha insistit que no ha influït en el procés, segons detalla El País, l'alcaldessa ha influït en aspectes clau. Concretament, l'alcaldessa és el "comandament superior" de la policia local i nombra un sergent i dos caps del cos com a membres del tribunal que decidirà sobre la plaça. Orriols també determina les condicions de les proves d'accés, la seva valoració i el calendari. El document, això sí, el signa el secretari general del consistori. El mateix secretari general ha justificat el procés per caràcter d'urgència i ha sostingut que fins i tot no calia ni fer cap procés de selecció.
La suposada implicació d'Orriols en aquests procés contravé els fonaments legals de la convocatòria. Diferents normes, com sol passar en la contractació pública, marquen que segons el règim jurídic del sector públic, és obligatori abstenir-se de participar en qualsevol etapa d'un procés selectiu en el qual participi un familiar directe. La llei estableix mecanismes de transparència per delegar funcions, cosa que Orriols sí que va fer en el decret en què s'atorga la plaça, que signa un regidor. Per altra banda, la resolució s'hauria de publicar tant al Butlletí Oficial de la demarcació de Girona com al Diari Oficial de la Generalitat, però encara no ha ocorregut.
Orriols es defensa
Orriols va donar explicacions al ple municipal de Ripoll: "Per evitar que algú compri el relat fantasiós de l'oposició i posi en dubte el prestigi de la institució, la meva lleialtat al càrrec o els mèrits de la meva filla explicaré detalladament el procés", ha argumentat la líder d'Aliança Catalana. L'alcaldessa va detallar que es va convocar la plaça d'agent de policia local "per via d'urgència per cobrir "el període de vacances i la manca actual d'efectius". Segons les explicacions donades per Orriols, en el procés de selecció s'hi van inscriure 24 persones, tot i que finalment només se'n van presentar 15 a la prova escrita.
En aquest punt, l'alcaldessa ha dit que el redactat de la prova escrita "es va fer minuts abans de l'examen per evitar la més mínima filtració". Alhora, ha detallat, els aspirants es van identificar amb els dígits del DNI i no amb noms i cognoms "perquè qui fes la correcció en desconegués la identitat". La prova escrita, ha apuntat Orriols, la van superar només cinc persones i la seva filla "va obtenir la millor nota". Aquests cinc aspirants van haver de fer una entrevista personal que, segons Orriols, la van comandar el cap d'àrea i tres comandaments de la policia local.
Tot seguit, es va fer una mitjana entre la prova escrita i l'entrevista personal i "només tres aspirants la van superar". D'aquests, ha conclòs Orriols, la seva filla va obtenir la primera posició amb més de dos punts per sobre el segon. Orriols ha volgut deixar clar que el procés "ha complert la normativa i els protocols vigents" i ha recordat que des de l'any 2007 els càrrecs polítics "no poden participar ni ser presents en els processos de selecció de personal".
Junts demana a Orriols que deixi les funcions de Seguretat
El grup municipal de Junts per Ripoll ha demanat a Orriols que delegui les competències de la Regidoria de Seguretat. El portaveu de Junts per Ripoll, Ferran Raigón, va remarcar durant el ple municipal que aquesta petició "no qüestiona en cap cas la professionalitat, la capacitat ni els mèrits de la nova agent", sinó que respon exclusivament a la necessitat de preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i evitar qualsevol situació de conflicte d’interessos. "Aquest afer no va sobre una filla; va sobre una alcaldessa", ha afirmat Raigon.