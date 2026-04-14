Què passa si cap candidat del PSC a Ripoll vol agafar l'acta de regidor?

El PSC s'ha trobat amb un escenari poc habitual a Ripoll. Els dos regidors han renunciat després de facilitar els pressupostos a Sílvia Orriols i la lògica marcaria que qualsevol dels membres de la llista de les eleccions municipals del 2023 agafessin el càrrec. El funcionament és força senzill: per ordre numèric, cadascun dels membres de la llista han de dir si accepten o no l'acta de regidor. La sorpresa, tal com havien advertit els dos dimissionaris, és que cap dels altres quinze candidats de la llista socialista del 2023 a Ripoll han acceptat. És el motiu pel qual el PSC ha decidit tirar pel dret i fulminar l'agrupació del PSC a Ripoll.
A partir d'aquí, el dubte és raonable: qui seran a partir d'ara els dos regidors del PSC a l'Ajuntament de Ripoll? És cert que l'escenari és poc habitual, sobretot en consistoris mínimament grans en què la llista compta amb un nombre important de noms. Però la llei electoral (LOREG) preveu quins són els passos a seguir davant d'aquesta situació. En primer lloc, si cap dels membres de la llista està disposat a agafar l'acta de regidor, la norma marca que cal anar a buscar als suplents. No són membres de la llista com a tal, però, precisament, la seva funció és entrar-hi si hi ha baixes tant durant el procés electoral com durant el mandat.
Ara bé, el PSC s'ha trobat en els suplents amb la mateixa resposta que amb els titulars: la negativa a ser regidors d'un partit que es troba en una situació mai vista a la vila. Per tant, l'última via per als socialistes és clara: l'article 182 de la LOREG marca que en cas de no trobar membres de la llista o suplents que vulguin ser nombrats, les vacants a l'Ajuntament poden ser cobertes per qualsevol persona. L'únic requisit, evidentment, és ser major de 18 anys i que no es trobi en cap procés que el faci inelegible. Qui tria aquests noms? Doncs ho pot fer l'òrgan de representació que triï el partit, des de la mateixa direcció nacional a una federació provincial, comarcal o local.
El PSC, previsiblement la federació gironina, haurà de comunicar els noms dels dos nous regidors a la Junta Electoral perquè els tramiti la credencial. La llei, de fet, també reconeix l'escenari més extrem, en el qual el PSC no trobaria cap persona que vulgui fer-se càrrec de les dues actes de regidor. El que passaria llavors és que l'Ajuntament tindria dos regidors menys, passant de 17 a 15. L'activitat del consistori no es veuria alterada tot i que la majoria es rebaixa i es facilitaria la governabilitat. En tot cas, el PSC no contempla aquest escenari en un municipi prou gran per trobar alternatives. De fet, fins i tot podrien buscar més enllà de la capital ripollesa.
La federació dels socialistes a les comarques gironines ha dissolt l'agrupació local de Ripoll després de la renúncia dels dos regidors i a partir d'ara es crearà una comissió gestora a falta de trobar nous dirigents i noves persones disposades a agafar l'acta en el poc més d'un any que resta de mandat. El PSC no ha donat cap més detall sobre com pensar pal·liar la crisi generada i s'ha limitat a dir que treballa en un "projecte alternatiu de progrés" per a l'Ajuntament de la capital ripollesa.
La federació gironina també es pronuncia sobre l'operació de renúncia dels edils després que hagin criticat el procediment del partit. Concretament, el PSC de les comarques gironines assegura que ha gestionat el procés per acceptar la seva sortida després que els regidors posessin el càrrec a disposició. De fet, reiteren que la competència de prendre aquesta decisió és seva. "No hi ha cap principi superior a evitar el pacte i qualsevol col·laboració amb l'extrema dreta", diuen els socialistes gironins, que mantenen que aquest ha estat el criteri per acceptar la renúncia.
"La línia vermella de no pactar amb l'extrema dreta s'ha de respectar a tot Catalunya", afegeix la federació gironina del PSC, unes paraules que ha replicat la mateixa Sílvia Paneque aquest dimarts. La consellera de Territori ha llançat un avís a navegants als regidors socialistes d'arreu de Catalunya: Aliança Catalana és una "línia vermella" i no s'hi pot arribar a pactes, ni per activa ni per passiva. L'executiu ha deixat clar que el camí que han de seguir tots els edils és la del bloqueig a totes les iniciatives de l'extrema dreta. "Hi ha una línia molt clara de no col·laborar amb posicions d'extrema dreta i això és el que els grups municipals del PSC han de mantenir", ha sentenciat Paneque.