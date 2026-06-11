Comencen les obres per transformar el Pla de Ripoll en una residència d'avis

L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha posat aquest dijous la primera pedra de la reforma de l'antic edifici de la nau del Pla per convertir-la en una residència per a gent gran i centre de dia. La primera fase del projecte se centra en la rehabilitació energètica de l'edifici, que es troba en estat ruïnós i presenta moltes deficiències. Orriols ha destacat que el projecte permetrà donar resposta a la "llarga llista d'espera" i comptar amb un espai "molt més accessible i confortable".
La rehabilitació de l'antiga nau industrial ha centrat el debat polític de Ripoll en els últims mesos, marcat pels retrets entre l'equip de govern d'Orriols i els grups de l'oposició. El projecte va aconseguir l'any 2023 un ajut europeu de 2,7 MEUR, encara sota l'alcaldia de Jordi Munell (Junts). La subvenció, destinada a la reforma energètica de l'edifici, estava lligada a uns terminis molt estrictes fixats per Europa, que marcava que el projecte havia d'estar executat el 31 de març de 2026. Diverses modificacions del projecte i licitacions desertes van fer perillar en molts moments la subvenció atorgada, un fet que hauria suposat que l'Ajuntament hagués hagut d'assumir uns interessos de 400.000 euros. Finalment, però, el consistori ripollès ha aconseguit una pròrroga per executar la subvenció fins al 31 de desembre de 2026.
L'adjudicació de les obres d'execució del projecte es va fer efectiva finalment a finals del mes de març a través d'un procediment negociat sense publicitat. En total, el pressupost per a la primera fase de les obres, corresponent a la rehabilitació energètica, és de 3,1 milions d'euros, dels quals 2,6 provenen dels fons europeus Next Generation i la resta els aportarà l'empresa concessionària. Les obres s'allargaran entre 5 i 6 mesos. Aquest termini d'obres, creu Orriols, "permetrà justificar la totalitat de la subvenció abans no acabi la pròrroga que ens han concedit".
La segona fase del projecte
La segona fase d'obres tindrà un cost de 6,2 milions d'euros i, segons ha assegurat Sílvia Orriols, els aportarà la mateixa empresa concessionària. Tot i que no hi ha un termini previst per aquesta segona fase, ja que no depèn de cap subvenció, Orriols ha avançat que tenen previst "que en un any i mig la residència ja pugui estar en actiu": "No només permet salvar una subvenció que a priori estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que queia a trossos", ha asseverat la batllessa de Ripoll.
L'alcaldessa ha especificat que la fórmula acordada és que la concessió per a l'empresa sigui de 40 anys, tot i que l'Ajuntament conserva durant tot aquest temps la titularitat de l'equipament. "Durant 40 anys cedirem la gestió a l'empresa i després retornarà cap a l'Ajuntament de Ripoll llevat que s'enceti una nova concessió", ha aclarit Orriols. La nova residència tindrà un centenar de places, entre privades i públiques. El trasllat de l'edifici actual a la nau del Pla, assegura Orriols, permetrà fer una residència "molt més accessible, molt més confortable i amb la possibilitat d'ampliar les places de residència i de centre de dia i, per tant, donar servei a molts més avis que realment ho necessiten".