Junts per Ripoll votarà "no" al pressupost d'Aliança Catalana que governa en minoria. En una atenció als mitjans aquest dimecres, la principal força a l'oposició ha justificat aquest vot en considerar que la proposta de l'alcaldessa Sílvia Orriols és "paper mullat" perquè no preveu la possible pèrdua de l'ajut de 2,7 milions d'euros de fons europeus per rehabilitar la nau del Pla ni tampoc els 400.000 euros d'interessos com a penalització. Un càstig que s'elevaria als 3,2 milions d'euros que perdrien les arques ripolleses, tal com va avançar Nació a principis d'any.
Al ple de desembre, Orriols va arrencar els suports suficients per treure a licitació la reforma de la nau per no perdre l'ajut, si bé molts dels partits ja van advertir-li que no hi havia temps per complir amb els terminis. La formació també acusa l'equip de govern de "mala gestió". "El factor determinant del "no" és la pèrdua de la subvenció de 2,7 milions d'euros de la reforma energètica de la Nau del Pla". Així ho assenyalen des de Junts per Ripoll, que consideren que aquest fet "condiciona plenament" el pressupost del 2026.
Segons el grup municipal, "fer una negociació pressupostària sense tenir en compte aquest impacte de més de tres milions d'euros -incloent els interessos de la penalització- suposa convertir qualsevol acord en paper mullat". Oficialment, però, AC no ha donat per perdut aquest ajut i asseguren que hi segueixen treballant. En un comunicat, els de Junts remarquen que la subvenció "més important de la història de Ripoll" prové de fons europeus Next Generation i que la va aconseguir l'anterior equip de govern de Junts, amb Jordi Munell com a alcalde.
Segons detalla Junts, les actuacions han d'estar executades i en funcionament, amb la recepció de l'obra sense objeccions, abans del 31 de març de 2026. "En diverses ocasions el govern municipal ha parlat d'una possible pròrroga fins al 30 de juny de 2026, però tot i les peticions reiterades de Junts per accedir a documents formals que acreditin aquesta pròrroga, mai no s'ha pogut acreditar", assenyalen. A banda, des de Junts consideren que "encara que es concedís la pròrroga, és totalment impossible finalitzar unes obres estructurals de més de tres milions d'euros abans del 30 de juny d'aquest any, tenint en compte que ni tan sols estan adjudicades en data d'avui".
Sense "voluntat de negociació"
El partit admet que hi ha hagut contactes polítics i tècnics per aconseguir negociar els pressupostos, però que no s'ha arribat enlloc. "No hi ha hagut voluntat, probablement perquè admetre la pèrdua de la subvenció seria admetre un fracàs descomunal en la gestió municipal”, diuen.
Les prioritats de pressupost per al 2026 passen per incloure una partida per millorar les instal·lacions elèctriques per acabar amb els talls de llum a la vila; la reactivació del Pla Zona Esportiva 10, que contempla millores en equipaments esportius com les cobertes dels pavellons, i la reactivació del polígon de Can Franquesa.
La votació del projecte de pressupost podria tenir lloc al ple de dimarts vinent, però no s'ha confirmat oficialment. Dels 17 regidors que hi ha a l'Ajuntament de Ripoll, sis són d'Aliança Catalana, tres de Junts, tres d'ERC, tres del PSC, dos d'Alternativa-CUP i un dels independents de Som-hi Ripoll.