L'Hospital de Vic inaugura una nova unitat per impulsar els assajos clínics al territori

La nova Unitat d'Investigació Clínica (UIC) de l'Hospital Universitari de Vic ja és una realitat. Aquest dijous, el centre hospitalari ha inaugurat les instal·lacions, que donaran servei a la població de les comarques d'Osona, el Ripollès, la Garrotxa i el Moianès, un àmbit territorial de més de 269.000 habitants.
L'equipament suposa un pas endavant per a la recerca biomèdica a la Catalunya Central i permetrà als pacients del territori participar en assajos clínics sense haver de desplaçar-se lluny de casa, millorant així l'accessibilitat de la ciutadania a les proves, a tractaments innovadors i a teràpies avançades.
Per a fer realitat la nova unitat, l'Institut de Recerca i Innovació en Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC) -com a beneficiari del projecte- i el Consorci Hospitalari de Vic-Fundació Hospital de la Santa Creu -com a centre realitzador dels estudis-, han aconseguit un ajut de 672.155 euros concedit per l'Instituto de Salud Carlos III, procedent de fons europeus i avalat pel Departament de Salut. La subvenció ha permès adequar l'espai, incorporar equipament tecnològic especialitzat i reforçar l'equip humà amb cinc nous professionals.
Recerca clínica independent i comercial
La UIC de l'Hospital Universitari de Vic està especialitzada en recerca mèdica independent i comercial: participa en assajos clínics de fase II, III i IV, i també en estudis observacionals i altres projectes d'investigació clínica.
Tanmateix, la unitat té la funció d'esdevenir un node de suport i connexió entre investigadors, serveis clínics i promotors per facilitar l'arrencada de nous projectes i garantir que es despleguin d'acord amb els estàndards de qualitat, seguretat i eficiència.
Arriben els primers pacients
Aquest mes de juny, la Unitat d'Investigació Clínica de l'Hospital de Vic ja ha començat a incorporar els primers pacients que participen en assaigs clínics al centre, que fa mesos que treballa amb diferents empreses del sector. Les primeres àrees terapèutiques inclouran estudis sobre al·lèrgies, salut de la dona, dermatologia, oncologia o la malaltia de l'Alzheimer.
Què són els assajos clínics i per què són importants?
Els assajos clínics són estudis que permeten avaluar nous tractaments, medicaments i estratègies terapèutiques. Constitueixen un instrument fonamental pel progrés de la medicina i per a la generació de noves opcions diagnòstiques i terapèutiques.
Pel que fa als pacients, participar en assajos clínics els permet accedir a tractaments innovadors i teràpies avançades. Fins ara, els pacients de les comarques d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès i la Garrotxa havien de desplaçar-se fins a grans centres mèdics –generalment a Barcelona- per a poder participar en aquests estudis. Ara, amb la posada en marxa de la UIC a l'Hospital de Vic, es democratitza l'accés, ja que no han de desplaçar-se fora del territori.
Per a participar en un assaig clínic, les persones interessades han de signar, primer de tot, un consentiment informat que detalla en què consisteix l'assaig, les proves que haurà de passar el pacient i se l'informa que, en qualsevol moment, pot revocar la vinculació amb l'estudi; a continuació, el metge o l'investigador que l'hagi introduït a l'assaig ho comunica a les coordinadores de la UIC, les quals proporcionen al pacient tota la informació necessària per a iniciar les proves.
Els assajos clínics són d'especial rellevància pels professionals, ja que la recerca mèdica contribueix a fomentar la cultura de la investigació i la formació contínua entre els sanitaris, així com la incorporació de metodologies d'investigació i innovació en la pràctica assistencial.
Els assajos clínics també tenen el seu paper institucional, perquè contribueixen a generar sinergies entre la indústria farmacèutica i agents de recerca biomèdica, impulsant la captació de nous recursos per a nous projectes sanitaris.
Un pas endavant per la recerca clínica del territori
La posada en marxa de la nova Unitat d'Investigació Clínica a l'Hospital de Vic representa un pas endavant en la consolidació de la recerca clínica al territori i en l'accés de la ciutadania a noves oportunitats terapèutiques i de participació en estudis d'investigació. "La posada en marxa de la UIC és important perquè es destina únicament als assajos clínics, un fet únic al territori i que permet separar completament l'activitat assistencial de la recerca", explica Núria Roger, directora de transferència de coneixement del CHV. Al mateix temps, remarca que "qualsevol medicament que està al mercat ha passat per un procés molt estricte d'avaluació per garantir que fa l'efecte que diu el prospecte, i ara formarem part de la primera fase d'aquest procés".
En aquesta línia, Roger subratlla la importància de disposar de la UIC, ja que "fins ara teníem molt poc accés a tractaments experimentals, i en casos molt concrets, que veiem que se'ns acabava l'arsenal terapèutic, havíem d'enviar el pacient a centres molt específics de Barcelona amb totes les dificultats que aquest fet suposa". "Rebre els tractaments aquí és un gran benefici pel pacient", insisteix la directora de transferència de coneixement del CHV, que puntualitzat que "la relació amb la indústria farmacèutica aporta innovació al consorci, que reverteix a la població". Finalment, anima als pacients a participar en assajos clínics insistint en el fet que els processos estan "molt controlats i legislats perquè es compleixin tots els requisits ètics".