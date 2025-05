L'Hospital Universitari de Vic tindrà una unitat pròpia d'assajos clínics

El Consorci Hospitalari de Vic-Fundació Hospital de Santa Creu i l'Institut de Recerca i Innovació en Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC) impulsen conjuntament la creació d'una Unitat d'Investigació Clínica (UiC) a l'Hospital Universitari de Vic.

El projecte és possible gràcies a un ajut de 672.155 euros concedit per l'Instituto de Salud Carlos III. La nova unitat s'ubicarà a l'espai que anteriorment ocupava el servei d'Anatomia Patològica i les obres d'adequació ja han començat. Donarà servei a les comarques d'Osona, la Garrotxa, el Ripollès i el Moianès, amb una població conjunta de més de 250.000 habitants. La iniciativa permetrà als pacients participar en assajos clínics sense haver-se de desplaçar lluny.

Segons informa Salut, aquesta nova unitat suposarà un "pas endavant" per a la recerca biomèdica a la regió i millorarà l'accessibilitat als assaigs clínics per a la ciutadania, especialment per a persones grans, amb discapacitat o d'altres col·lectius vulnerables.

Aquesta setmana s'ha constituït el comitè operatiu de la Unitat IRIS-CC-CHV, integrats per diferents professionals: la cap d'Assaigs Clínics de l'IRIS-CC, Gemma Cuberas; la investigadora responsable del projecte, Marta Miarons; la coordinadora general de la Unitat, Laia Gutiérrez; i la coordinadora sectorial d'Oncologia, Montse Moreno, finançada per l'Associació Osona Contra el Càncer. També s'hi sumen professionals de l'Hospital d'Olot i de l'Hospital de Campdevànol, que contribuiran a la implementació i desplegament de la UiC.

Assajos clínics

Els assaigs clínics són estudis que serveixen per comprovar si nous tractaments, medicaments o procediments mèdics són segurs i eficaços. Aquests estudis poden incloure fàrmacs, dispositius mèdics, canvis en la dieta o noves maneres d'organitzar l'atenció sanitària.

Segons informa Salut, es fan sota un estricte control mèdic i sempre compten amb l'autorització dels comitès ètics i de les agències reguladores. La participació és "voluntària, informada i segura". Els pacients poden accedir a teràpies innovadores abans que estiguin disponibles de forma general.