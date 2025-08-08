Les obres de millora de l'estació d'autobusos de Vic començaran a la tardor

Les obres per a la millora de l'estació d'autobusos de Vic començaran a la tardor i s'allargaran uns sis mesos, segons ha anunciat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
La Generalitat ha adjudicat un paquet d'1.035.194 euros per a la posada a punt de la infraestructura de la capital d'Osona i, també, per a les estacions de bus de Manresa i Navàs.
Amb les actuacions es repararan diversos elements per garantir un manteniment adequat de les instal·lacions, oferir unes millors prestacions del servei i afavorir la comoditat dels usuaris.
"Les polítiques de mobilitat són prioritàries pel Govern", destaca la consellera Sílvia Paneque, i afegeix que aquestes millores responen a la voluntat de "créixer en equilibri territorial i amb inversions arreu de Catalunya".
Es tracta de treballar "per enfortir la comoditat, però sobretot la connectivitat de la ciutadania amb la feina o els centres educatius a través del transport públic" i així "afavorir també la descarbonització de la mobilitat i combatre l'emergència climàtica", apunta Paneque.
Millores a l'estació de Vic
L'estació d'autobusos de Vic està ubicada al carrer del Pare Gallissà. En aquesta instal·lació hi operen una trentena de línies que connecten la capital d'Osona amb altres poblacions de les comarques centrals, i també amb Barcelona, Girona i Lleida.
L'espai facilita la coordinació amb els serveis ferroviaris, atesa la proximitat amb l'estació de Rodalies, així com amb els serveis urbans de la ciutat.
Els treballs que s'executaran a l'estació de bus de Vic consistiran en la revisió i la substitució d'elements de la marquesina; reformes a la zona de les taquilles; la instal·lació de noves cadires a la sala d'espera i nous bancs exteriors; la incorporació de sistemes de recàrrega elèctrica per a bicicletes i patinets; la substitució de panells informatius i nova senyalització informativa: la neteja i reparació del paviment d'andanes; l'ampliació de la calçada per incorporar una andana; reformes als lavabos: i la millora a l'aïllament de finestres de l'estació.
Millores a l'estació de Manresa
L'estació de bus de Manresa s'ubica a l'avinguda Sant Antoni Claret i registra expedicions d'una trentena de línies regulars interurbanes que connecten la capital del Bages amb altres poblacions de les comarques centrals i amb Barcelona.
Les intervencions en aquesta instal·lació inclouran la substitució de portes batents exteriors d'accés a l'estació per corredisses: la revisió i substitució d'elements de la marquesina; millores en el mobiliari com bancs, passamans, papereres i incorporació de suports isquiàtics per a les persones usuàries; la substitució d'aparcaments de bicicletes i patinets i incorporació de sistemes de recàrrega; la revisió del sistema elèctric i de climatització; la substitució de panells informatius i nova senyalització informativa i viària; i la neteja de paviment d'andanes i reparació de calçada.
Millores a l'estació de bus de Navàs
L'estació d'autobusos de Navàs està situada a la plaça de l'Estació i rep vuit línies interurbanes. S'hi durà a terme la revisió i reparació de la coberta: l'ampliació de la sala d'espera i substitució dels bancs; la substitució de marquesina i de lluminàries; la reparació de vorades; s'incorporarà nova senyalització informativa; i es faran millores al mobiliari urbà.