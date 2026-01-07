El fred intens s'instal·la a Osona i el Lluçanès

S'ha acabat Nadal, que enguany ha estat més màgic que mai, amb nevades abundants al Pirineu i, també, a cotes baixes al mateix dia de Reis. Si bé de neu no se n'espera durant uns dies, és el fred intens i les glaçades les que s'han instal·lat a bona part del país.
Osona i el Lluçanès no s'escapen de les temperatures baixes i, fins i tot, en alguns punts d'ambdues comarques s'han assolit els -8 graus. És el cas, per exemple, de Perafita: les dades del Meteocat situen les mínimes en aquesta petita localitat als 8,1 graus negatius durant la passada matinada. Aquesta mateixa temperatura també s'ha registrat a Orís o a Montesquiu.
Entre altres municipis, a Vic el mercuri ha baixat fins als -6,2 graus, igual que a Muntanyola; o a Cantonigròs, als -6,7 graus, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un altre indret on el fred ha estat accentuat aquesta passada matinada ha estat a Sant Bartomeu del Grau: segons dades de MeteOsona, s'ha registrat una mínima de -7,5 graus. Precisament en aquest municipi és on el fotògraf osonenc Emili Vilamala ha capturat amb el seu objectiu una gèlida i bonica estampa de l'albada.
Si bé arribats al migdia els termòmetres han remuntat, les temperatures continuen sent molt baixes -fins i tot encara sota zero- a la major part de les nostres comarques.
Avisos per neu al Pirineu occidental
Per aquest dimecres es mantenen les previsions de fred intens a tot Catalunya. És per això que es manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de fred. Es preveu que hi hagi fortes glaçades a l'interior, i entre febles i moderades al litoral.
D'altra banda, el Meteocat ha tornat a activar avisos per neu a les comarques de l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà.
El llindar que es pot superar és d'un gruix superior als 20 centímetres de neu nova per sobre dels 1.400 metres, i es preveu que la cota de neu se situï inicialment entorn dels 800 metres per anar pujant fins als 1.400 metres a mesura que avanci l'episodi.