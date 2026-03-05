Comencen a declarar els investigats per presumptes delictes ambientals i irregularitats en un abocador de Seva

Aquest dijous, els jutjats de Vic han acollit les primeres declaracions dels investigats per presumptes delictes ambientals greus i irregularitats en la gestió de residus d'un abocador de Seva. Estava previst que el jutge de la plaça 1 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de la capital d'Osona prengués declaració a set de les 14 persones incloses per la Guàrdia Civil en el seu informe final d'investigació, entre elles Josep Maria Tost, exdirector de l'Agència de Residus de Catalunya, i l'exalcalde de Seva, Josep Palmarola. Segons avança l'ACN, finalment només ha declarat un treballador de l'empresa explotadora a preguntes del seu lletrat, mentre que la resta s'ha acollit al dret a no declarar.
Durant la vista no s'ha concretat el presumpte delicte o delictes de què s'acusa els investigats, tot i que la causa oberta als jutjats és per un delicte mediambiental. Les persones investigades que han optat per no declarar ho han fet sense perjudici de fer-ho més endavant. Es dona el cas que els advocats encara no han pogut accedir a determinats continguts de la causa, com per exemple, els més de 2.000 gigabytes d'escoltes que va registrar la policia entre els investigats. La previsió és que el jutge prengui declaració a la resta d'investigats el pròxim 26 de març.
Una denúncia de la comunitat de veïns
La Guàrdia Civil va iniciar una investigació l'any 2019 arran de la denúncia d'una comunitat de veïns que alertaven d'abocaments contaminants, males olors i materials que no es corresponien només amb runa i que eren una amenaça per al medi ambient.
Es tracta de l'abocador de Fitó on el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil va portar a terme un escorcoll el 23 d'octubre del 2024, així com a les instal·lacions de l'empresa gestora. L'operació va culminar amb la intervenció de més d'un centenar de capses de documentació rellevant que es van sumar a les escoltes telefòniques.
Els investigats
La investigació policial va destapar "greus delictes ambientals" i va comportar també la detenció de l'administrador de l'empresa gestora i la investigació de dos responsables més per possibles delictes contra el medi ambient i grup organitzat. La llista d'investigats, inclosos en l'informe policial, proposaven 11 persones més, entre elles dos exalcaldes de Seva, tècnics, socis i treballadors.
En relació a l'exdirector de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, se l'investiga per autoritzar un possible trasllat irregular de residus entre dos abocadors -Pinós i Fitó- que hi ha a Seva. A la causa també figura l'empresa mixta -de la qual l'Ajuntament de Seva té el 20%- com a persona jurídica.
El gener del 2020, després del temporal Gloria, hi va haver infiltracions dels materials acumulats a Fitó. Uns treballadors van marejar-se durant unes tasques a la zona, uns fets que van portar a actuar el Seprona, que va detectar residus contaminants a una riera de la zona.
La comunitat de veïns denunciant s'ha personat a la causa com a acusació particular, integrant també la Plataforma Stop Pedreres Osona Sud. Un cop preses les declaracions dels investigats, el jutjat d'instrucció haurà de valorar si veu indicis de delicte i si s'obre un judici oral.