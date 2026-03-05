La UVic posarà en marxa el curs que ve el cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) augmentarà el nombre de cicles formatius de grau superior (CFGS) a partir del curs 2026-2027 amb un nou programa en Administració i Finances, uns estudis amb una alta demanda i en què l'oferta actual de places a la Catalunya Central no cobreix totes les sol·licituds.
El nou cicle formatiu s'impartirà al Campus de Vic, una fórmula que permet als alumnes "compartir espais docents, activitats i instal·lacions amb els estudiants de grau i es formen un entorn universitari orientat a la docència i la recerca", explica Montse Fontarnau, directora del Campus Professional de la Universitat de Vic.
Amb aquest nou cicle de grau superior, la UVic consolida l'oferta en formació professional i posa en valor l'aposta estratègica de la Universitat per reforçar la connexió entre la formació i el mercat de treball, donant resposta "a les necessitats reals del teixit empresarial i social del territori, oferint itineraris formatius orientats a la qualificació especialitzada i a la inserció laboral", destaca Fontarnau.
Amb el nou programa en Administració i Finances, la UVic oferirà el curs vinent un total de set CFGS, dels quals cinc s'imparteixen a Vic, un a Granollers i un a Olot.
Nous professionals amb un perfil especialitzat
El CFGS en Administració i Finances de la UVic va dirigit a persones interessades a formar-se en la gestió de la comptabilitat, les finances, els recursos humans i l'activitat administrativa de l'empresa. Es tracta d'un àmbit amb una gran demanda laboral, a la qual la Universitat vol donar resposta formant nous professionals amb un perfil especialitzat i versàtil. El nou cicle s'impartirà en horari de matins durant el 1r curs i en horari de tardes el 2n curs, quan es combinarà amb una estada a l'empresa.
La metodologia docent, expliquen des de la UVic, incorpora com a eixos fonamentals la simulació empresarial, el treball en casos reals i documentació professional, i l'ús d'eines de gestió empresarial, i també inclou la possibilitat de formació en alternança dual.
El programa oferirà 30 places i inclou un mòdul optatiu sobre Transformació Digital i Finances Avançades amb continguts sobre l'aplicació de la intel·ligència artificial en processos administratius, l'automatització de dades o l'ús d'eines digitals avançades de gestió.
A més, una vegada completat el CFGS en Administració i Finances, els estudiants podran accedir als estudis universitaris a través del programa 2+3 de la UVic-UCC, que facilita el pas de CFGS a grau. En concret, podran formar-se en el grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) -cursant tres anys- o en el grau en Dret -cursant tres anys i mig-, o podran convalidar crèdits del grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial. Amb l'itinerari 2+3, en cinc anys es pot obtenir el títol de tècnic o tècnica superior i de grau universitari, ambdós a la UVic-UCC.
CFGS en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
En paral·lel, la UVic està treballant per oferir un nou cicle formatiu de grau superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear amb l'objectiu de formar professionals capacitats per fer les proves essencials per a un diagnòstic clínic, com radiografies, TAC, ressonàncies magnètiques, ecografies o estudis de medicina nuclear.
La formació prepararà els estudiants per obtenir, processar i gestionar imatges mèdiques imprescindibles per a la presa de decisions en l'àmbit universitari. Un cop titulats, accediran a una professió amb alta demanda laboral, que combina tecnologia avançada, rigor sanitari i atenció directa al pacient.
Un cop es posa en marxa, la UVic serà la primera universitat de Catalunya que oferirà aquest cicle. El programa es desplegarà en col·laboració amb el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) -que acollirà estudiants en pràctiques i també es farà docència a les aules ubicades a l'Hospital Universitari de Vic-, i amb altres centres hospitalaris, centres d'atenció primària i centres mèdics provats del territori.