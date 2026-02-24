Govern i advocacia avalen el nou grau en Dret de la UVic-UCC

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ja ha presentat oficialment el nou grau en Dret que impartirà a partir del curs 2026-2027 als campus de la capital d'Osona i al de Manresa.
La presentació de la titulació ha tingut lloc aquest dilluns al Paranimf de la UVic i ha comptat amb més de 130 persones entre representants del sector jurídic, empresarial i institucional català. Entre les personalitats, n'ha destacat la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler; el degà de l'Il·lustre Col·legi d'advocats de Vic i president del Consell Comarcal de l'Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu; l'alcalde de Vic i president de la Fundació Balmes, Albert Castells; el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños; i el degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació, Josep Burgaya.
La presentació del grau en Dret ha comptat amb la ponència El dret com a eix vertebrador d'una societat democràtica i justa, a càrrec de la jurista i exdegana del Col·legi de l'advocacia de Barcelona, M. Eugènia Gay.
Amb la mirada posada en el territori
La nova titulació que impartirà la UVic-UCC a partir del pròxim any és una mostra més de la seva consolidació, així com de la voluntat de la institució de donar resposta a les necessitats del seu territori d'influència -la Catalunya Central- i del conjunt del sistema universitari català.
"No implantem només un grau universitari, sinó que iniciem el desplegament d'activitats àmplies en el camp jurídic: dobles titulacions, màster habilitador per a l'exercici de la professió, formació per a l'administració pública, postgraus, seminaris, activitats congressuals i recerca, entre d'altres", ha apuntat Josep Burgaya, afegint que "volem construir un ecosistema vinculat al món del dret i a l'activitat jurídica i, per fer-ho, necessitem la implicació del sector i del conjunt de la societat civil".
L'aval del Govern i l'advocacia catalana
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, present a la presentació de la titulació, subratllava la importància d'una formació jurídica sòlida per afrontar "un moment d'alta exigència democràtica, marcat per la complexitat normativa i la necessitat de preservar institucions fortes". Espadaler va posar en valor que la UVic-UCC hagi estat fidel als seus valors de vinculació territorial i social, i va manifestar el seu desig que el grau "també contribueixi a fer front als dos grans reptes de la justícia a Catalunya: l'ús del català i el dret civil propi".
Per la seva banda, el degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic i president del Consell de l'Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu, posava en valor que el nou grau neixi plenament connectat amb la realitat de la professió: "A partir d'ara formarem els juristes aquí, amb arrelament, compromís i mirada pròpia; aquest grau ens permetrà retenir talent, atraure'n de nou i situar definitivament la ciutat i la comarca en el mapa jurídic del país".
Una aposta estratègica
El rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, afirmava que la implantació del grau és "una decisió estratègica en l'evolució del nostre projecte acadèmic" i remarcava que respon a una demanda alta i sostinguda que supera l'oferta existent i cobreix una mancança al territori. També subratllava que el grau s'articula fidel al model formatiu propi i amb la implicació activa de la professió, perquè "la qualitat real d'un grau en Dret es construeix amb aquesta aliança entre universitat i món jurídic".
Finalment, l'alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, Albert Castells, apuntava que el grau en Dret "respon a una necessitat real del territori i a la missió de la UVic-UCC de ser útil a la Catalunya Central". En aquest sentit, recordava que, cada any, molts joves d'Osona han de marxar fora per estudiar Dret i va assenyalar que "amb aquesta nova oferta els permetem formar-se aquí, a la seva ciutat, sense renunciar a la qualitat". Castells afirmava que el projecte "no neix d'esquena a la professió, sinó escoltant el sector jurídic" apel·lant directament als professionals a implicar-s'hi: "Si treballem plegats, el resultat serà més sòlid i útil".