La UVic-UCC inicia el procés per a escollir un nou rector o rectora

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, ha iniciat el procés de selecció del nou rector o rectora.
El primer pas ha estat la creació de la Comissió de Selecció, constituïda aquest dijous amb els nomenaments dels membres que en formaran part.
La integraran 11 persones, totes elles coneixedores de la UVic-UCC i del món universitari català, entre les quals hi ha quatre representants de les fundacions federades de la Universitat, de la Generalitat de Catalunya i de diversos òrgans vinculats al sector universitari i de recerca, de la societat civil i la comunitat educativa.
Qui són les persones que formen la Comissió de Selecció?
Entre les 11 persones que integren la Comissió de Selecció per escollir un nou rector o rectora, n'hi ha quatre que han estat designades per les fundacions federades de la UVic-UCC:
- La Fundació Universitària Balmes ha escollit Mila Naranjo Llanos, doctora en Psicologia i actual degana de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia de la UVic-UCC.
- La Fundació Universitària del Bages ha designat a Sílvia Mas Sañé, doctora en Filosofia i Lletres i directora general adjunta de la Fundació Universitària del Bages.
- La Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, a Josep Arimany Manso, doctor en Medicina i president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut.
- La Fundació Privada Elisava ha escollit a Jordi Conejos Sancho, doctor en Ciències Econòmiques i president de la Fundació Elisava.
La Generalitat de Catalunya també ha elegit un representant per a la Comissió de Selecció:
- Oriol Escardíbul Ferrà, doctor en Ciències Econòmiques i secretari general del Departament de Recerca i Universitats.
També la societat civil integra part de l'òrgan de selecció:
- Serà Oriol Guixà Arderiu. És enginyer industrial i ha estat director general, conseller delegat i president conseller delegat de La Farga Lacambra. Actualment, és el president del Patronat de la Fundació La Farga.
Els representants de la comunitat universitària són:
- Xat Capellas Herms: doctora en Ciències Biològiques, professora de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries de la UVic-UCC i representant del personal docent i investigador (PDI) de la comunitat universitària de la UVic-UCC al Patronat de la FUBalmes.
- Xavier Palomar Aumatell: doctor en Ciències de la Salut i del Benestar, professor de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC i representant del PDI de la comunitat universitària de la UVic-UCC al Patronat de la FUBalmes.
D'altra banda, com a persona coneixedora i vinculada al món universitari i de la recerca, s'ha designat a dos representants:
- Miquel Soriano Ibáñez, doctor en Enginyeria de Telecomunicació. Director general d'Universitats del Departament de Recerca i Universitats.
- Miquel Gómez Clares, llicenciat en Medicina i Cirurgia, i postgrau en Medicina de la Indústria Farmacèutica. Director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
- Maite Vilalta Ferrer. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, professora titular d'Hisenda Pública a la Universitat de Barcelona (Universitat de Barcelona), membre de l'Institut d'Economia de Barcelona i actual vicerectora d'Igualtat i Acció Social de la UB.
La Comissió es reunirà per primer cop al mes de gener per a la seva constitució formal, la definició de la convocatòria i la concreció del calendari a seguir.
Quan es farà el traspàs de responsabilitats?
Actualment, el rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya és Josep Eladi Baños, qui ha ostentat el càrrec durant dos mandats consecutius, de quatre anys cadascun, del 2018 al 2026.
Baños finalitzarà el seu mandat coincidint amb el final del curs acadèmic 2025-2026, i la persona que el substitueixi en el càrrec en prendrà possessió formalment a l'inici del curs 2026-2027.
Tot el procés de selecció es durà a terme seguint els que es preveu a les Normes d'organització i funcionament de la UVic-UCC i els Estatuts de la FUBalmes.
El rector o la rectora és la figura que representa a la Universitat, és qui dirigeix i en té la màxima responsabilitat de govern i gestió.