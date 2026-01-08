Vic habilita 16 punts de recollida d'arbres de Nadal

Un cop acabades les festes, toca endreçar els ornaments de Nadal. En el cas dels arbres naturals, poden reciclar-se per a fer-ne compost.
A Vic, l'Ajuntament inicia una campanya de recollida d'arbres de Nadal i ha habilitat un total de 16 punts repartits per a tota la ciutat amb l'objectiu que puguin ser gestionats degudament com a material per a la jardineria.
El consistori explica que, aquesta acció, és una manera de "tancar el cercle" i evitar que els arbres s'abandonin al costat dels contenidors. En aquesta línia, detallen que el compost és un adob natural que es fa servir per adobar i fer créixer els arbres nous i les plantes.
Els arbres es poden deixar als diferents punts de recollida del 8 al 21 de gener de 2026 sense cap mena d'ornament ni decoració. També es poden portar directament a la deixalleria municipal.
Un cop finalitzada la recollida, es portaran a una planta de gestió de residus vegetals amb la finalitat de triturar-los i convertir-los en adob útil per a jardineria i agricultura.
A continuació, els 16 punts de recollida d'arbres de Nadal habilitats a Vic:
- Plaça Lluís Companys
- Plaça Divina Pastora
- Plaça de Catalunya
- Plaça de la Sardana-Ató Bisbe
- Plaça Mastrot
- Parc d'Occitània-Bisbe Font Andreu
- Plaça Estació
- Plaça Andreu Colomer
- Rambla Tarradellas
- Esteve Orriols
- Parc Miquel Coll i Alentorn
- Carrer Josep Pratdesaba/Horta Vermella
- Carrer Miquel dels Sants Salarich i Torrents
- Carrer Pla del Maset (Sentfores-La Guixa)
- Rambla del Carme amb Rambla del Passeig
- Rambla de l'Hospital, església de la Santa Creu