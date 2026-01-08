08 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Vic habilita 16 punts de recollida d'arbres de Nadal

Es portaran a una planta de gestió de residus vegetals per a triturar-los i convertir-los en adob per a jardineria i agricultura

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de gener de 2026 a les 10:56

Un cop acabades les festes, toca endreçar els ornaments de Nadal. En el cas dels arbres naturals, poden reciclar-se per a fer-ne compost.

A Vic, l'Ajuntament inicia una campanya de recollida d'arbres de Nadal i ha habilitat un total de 16 punts repartits per a tota la ciutat amb l'objectiu que puguin ser gestionats degudament com a material per a la jardineria.

El consistori explica que, aquesta acció, és una manera de "tancar el cercle" i evitar que els arbres s'abandonin al costat dels contenidors. En aquesta línia, detallen que el compost és un adob natural que es fa servir per adobar i fer créixer els arbres nous i les plantes.

Els arbres es poden deixar als diferents punts de recollida del 8 al 21 de gener de 2026 sense cap mena d'ornament ni decoració. També es poden portar directament a la deixalleria municipal.

Un cop finalitzada la recollida, es portaran a una planta de gestió de residus vegetals amb la finalitat de triturar-los i convertir-los en adob útil per a jardineria i agricultura.

A continuació, els 16 punts de recollida d'arbres de Nadal habilitats a Vic:

  • Plaça Lluís Companys
  • Plaça Divina Pastora
  • Plaça de Catalunya
  • Plaça de la Sardana-Ató Bisbe
  • Plaça Mastrot
  • Parc d'Occitània-Bisbe Font Andreu
  • Plaça Estació
  • Plaça Andreu Colomer
  • Rambla Tarradellas
  • Esteve Orriols
  • Parc Miquel Coll i Alentorn
  • Carrer Josep Pratdesaba/Horta Vermella
  • Carrer Miquel dels Sants Salarich i Torrents
  • Carrer Pla del Maset (Sentfores-La Guixa)
  • Rambla del Carme amb Rambla del Passeig
  • Rambla de l'Hospital, església de la Santa Creu

Et pot interessar