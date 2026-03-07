Jordi de Planell, periodista de l’any a la Catalunya Central

El periodista Jordi de Planell (Vic,1995) ha rebut el Premi Periodista de l'Any en l'entrega dels Premis Batec del Col·legi de Periodistes de Catalunya, celebrada al Museu del Barroc de Catalunya a Manresa. De Planell va començar treballant a El9Nou, va continuar a Nació i 8TV. També va ser redactor del FAQ's de 3Cat i després es va integrar a l'equip d'El Món a RAC1, d’on és l’actual coordinador, un càrrec que combina amb el periodisme d'investigació.
Precisament aquesta feina l'ha dut a destapar, l'any 2025, els mecanismes de l'anomenada "Operació Catalunya", la intervenció de les clavegueres de l'Estat contra el procés independentista, amb la publicació en exclusiva d'enregistraments d’àudio de José Manuel Villarejo, ex comissari de la Policia Nacional.
Alguns dels documents sonors que va treure a la llum el periodista són, per exemple, un àudio entre María Dolores de Cospedal, exsecretària general del PP, i Villarejo, que implicarien l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, en l'espionatge a l'extresorer del PP Luís Bárcenas.
Gonçal Mazcuñan i Josep Genescà, Premi Trajectòria ex aequo
El Premi Trajectòria ha estat ex aequo per a Gonçal Mazcuñán (Barcelona, 1948), director de Regió7 durant 24 anys i primer president de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya creada el 2014; i Josep Genescà (Casserres, 1955), fundador i director de Ràdio Puig-reig, des del 1981, i impulsor del Fòrum 10 Comunicació, unes jornades que enguany celebren el 35è aniversari.
El premi a Josep Genescà és un reconeixement per la seva dilatada trajectòria professional i per ser l'ànima del Fòrum 10 Comunicació, un espai ja consolidat de reflexió i debat al Berguedà i a la Catalunya Central que, des de la primera edició, ha reunit a Puig-reig desenes de professionals i referents del periodisme i la comunicació del país.
Reconeixement a iniciatives periodístiques locals
El premi a la iniciativa periodística local és també ex aequo per a Televisió del Berguedà pels 30 anys d'emissions en directe de la festa de la Patum de Berga, i per a El Ganxo, la multiplataforma digital impulsada pel periodista Carles Jódar i l'streamer Norman López, de la cooperativa Gedi Media.
Per altra banda, la junta de la Demarcació Catalunya Central ha decidit premiar el projecte del Ganxo per ser una iniciativa innovadora i arriscada dins del món de la comunicació. Es tracta d'un projecte multiplataforma, nascut a Manresa a finals del 2024, que permet escoltar les retransmissions de tots els partits del Baxi Manresa en directe via ràdio digital, YouTube, Twitch i TikTok.
Premis amb valor social
Com cada any, els Premis Batec mantenen la col·laboració amb entitats socials del territori, encarregades del disseny i la confecció dels guardons. Enguany, els premis que es lliuraran han estat obra dels usuaris del taller ocupacional Encaix de la Fundació Ampans a Sant Vicenç de Castellet, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual que elaboren peces amb la tècnica del trencadís de l'arquitecte Antoni Gaudí.