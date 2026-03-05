Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 6, 7 i 8 de març

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 6, 7 i 8 de març a les nostres comarques.
Osona/Lluçanès: 8M, Dia Internacional de les Dones
Aquest diumenge és 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Un any més, Osona i el Lluçanès commemoren la data amb actes i activitats com la lectura de manifestos institucionals, exposicions, caminades, tallers o espais de reflexió, entre altres.
- Què? 8M
- Quan? Diumenge 8 de març
- On? Osona/Lluçanès
- Més informació a les pàgines web dels ajuntaments
Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges de març s'ofereix a Vic la visita guiada Històries gravades a la pell. Un recorregut pels guadamassils i cordovans des de la conservació. La visita anirà a càrrec de Sandra Quílez, artesana de la pell, i s'iniciarà a les 11:30 hores a l'Oficina de Turisme de la capital d'Osona.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? Diumenges 1, 8, 15 i 22 de març
- On? Vic
- Més informació a l'Oficina de Turisme de Vic
Malla: Festa Major 2026
El municipi de Malla està de celebració: del 22 de gener i fins al 8 de març es desplegarà un llarg programa d'activitats tradicionals i culturals per a commemorar la Festa Major del poble.
- Què? Festa Major de Malla
- Quan? Del 22 de gener al 8 de març
- On? Malla
Muntanyola: XXIX Fira de l'Arbre i de la Natura
El diumenge 8 de març se celebra a Muntanyola la Fira de l'Arbre i de la Natura, en el marc de la qual hi haurà un mercat artesanal, exhibició de gossos d'atura amb les cabres d'en Peyu, espectacles familiars i molt més.
- Què? XXIX Fira de l'Arbre i de la Natura
- Quan? 8 de març
- On? Muntanyola
- Més informació