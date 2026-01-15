Festa dels Tonis 2026 a Osona i el Lluçanès: dates i activitats

La festa dels Tonis és una de les tradicions més arrelades a Osona i el Lluçanès. Taradell ha encetat la temporada dels Tonis a casa nostra. Durant els pròxims mesos, el bestiar arriba a diversos municipis d'ambdues comarques com Centelles, Manlleu, Santa Eugènia de Berga, Perafita, Roda de Ter, Folgueroles, Tona o Prats de Lluçanès, entre altres.
La celebració anirà passant per diferents pobles i ciutats i s'allargarà uns quants mesos. Els encarregats d'encetar aquesta tradicional festivitat amb carruatges i cavalls de tota mena han estat els Taradell, el segon cap de setmana de gener. A continuació, el calendari dels Tonis 2025 a Osona i el Lluçanès (s'anirà actualitzant):
La Festa de Sant Antoni Abat de Centelles arriba el pròxim 24 de gener amb la tradicional Missa a les 9 del matí i l'esmorzar popular a la capella de Sant Antoni. Tot seguit, el passant per diversos carrers del poble, i a les 12 del migdia, la benedicció dels animals a la Plaça Major.
La Festa de Sant Antoni Abat a Manlleu s'allarga del 9 de gener a l'1 de març amb una extensa programació d'actes i activitats relacionades amb aquesta tradicional festivitat. La celebració va arrencar el passat 9 de gener amb el pregó a càrrec d'Anna Roca -directora de l'Institut del Ter- i continua al llarg dels dies amb cercaviles o activitats per a tota la família. El dia gran serà el diumenge 18 de gener: a les 8 del matí tindrà lloc el tradicional esmorzar de traginers, seguit de la missa solemne a la parròquia de Santa Maria, la benedicció dels animals i el Passant dels Tres Tombs, sardanes a la plaça Fra Bernadí i el Ball del Ciri.
Santa Eugènia de Berga també es prepara per a la celebració dels seus Tonis. La festivitat en aquest municipi osonenc tindrà lloc del 17 al 25 de gener amb actes i activitats per a tots els públics. El Passant dels Tres Tombs serà el pròxim 25 de gener.
Durant el primer cap de setmana de febrer, la celebració es traslladarà al Lluçanès, a Perafita, amb la Festa de la Candelera. Altres municipis que també acullen la festivitat els pròxims mesos són Roda de Ter, Folgueroles (15 de febrer), Sant Miquel de Balenyà i Seva, Tona o Prats de Lluçanès, entre altres.