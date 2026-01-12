Taradell converteix la festa dels Tonis en un «gran museu viu» del patrimoni rural

Taradell ha presumit un any més de les seves arrels ramaderes i agrícoles amb la festa dels Tonis, celebrada aquest cap de setmana, una festivitat que s'ha convertit en un "gran museu viu" per mostrar tot el patrimoni rural de la vila.
Enguany hi han participat una quarantena de carros enganxats a animals i prop de 30 parades d'una desena d'oficis tradicionals. El president dels Tonis de Taradell, Josep Presseguer, assegura que queda consolidat el gir iniciat el 2025, quan van començar a donar pes als oficis antics per contrarestar la falta d'animals enganxats als carruatges. Reforçant el patrimoni rural, assegura, aconsegueixen més singularitat en uns Tres Tombs que estan declarats Festa Tradicional d'Interès Nacional.
Anys enrere, la festa dels Tonis de Taradell reunia un centenar de carruatges tibats per cavalls i rucs, però la xifra ha anat a la baixa fins que l'any passat va tocar fons, amb una trentena d'animals. Aquest diumenge n'han estat uns 40, vinguts principalment de municipis d'Osona, el Moianès, el Lluçanès i el Vallès Oriental.
El declivi de la participació de carros enganxats per la falta de relleu generacional i la pressió de les normatives de benestar animal tenia capficada la comissió organitzadora de la festa, que l'any passat es va aventurar a iniciar un viratge del format d'una cita amb una forta tradició.
Ara, asseguren que van fer diana. "Quan fas una prova i la gent respon vol dir que vas pel bon camí", celebra Presseguer en declaracions a l'ACN poc abans de l'inici de la passada dels Tres Tombs.
Així, aquest 2026, una trentena de parades s'han reunit a Taradell per exhibit el valor d'una desena d'oficis tradicionals, amb artesans de quilòmetre zero. "Amb molta vocació pedagògica", apunta Presseguer, s'han pogut veure estands, demostracions i tallers vinculats a l'elaboració de llana, esclops, baldufes, vi, oli, cervesa, melmelada i formatges, entre altres. Dins la mostra d'artesania s'han lluït carruatges vinculats a aquests oficis, així com els estris indispensables durant segles enrere.
Presseguer celebra que aquest model de fira artesanal permet la transmissió generacional d'avis a nets i, alhora, distingeix els Tonis de Taradell de les prop de 80 festes dels Tres Tombs que es fan arreu de Catalunya. "Volem que el patrimoni rural sigui un element que ajudi a atraure gent d'altres passants cap aquí", ressalta, tot assegurant que "el passat es converteix en el futur de la festa".
Amb l'aposta ferma per mostrar el patrimoni rural, assevera que "s'acaba la pressió de tenir o no animals al carrer". Destaca que el canvi de format també permet enfortir les garanties de benestar animal dels cavalls i rucs que participen en la festa.
D'altra banda, els Tonis d'aquest 2026 han estat els primers a distingir un Abanderat d'Honor, un guardó que ha estat per a Carruatges Mas Pagès, "com a referent en la preservació, restauració i dignificació dels carruatges vinculats als Tres Tombs". Pel que fa a la resta de guardons que cada any entrega l'organització, el Toni d'Honor ha estat per als Traginers de Balsareny, mentre que el Convidat d'Honor ha estat Joan Gassó Fuives, responsable del Centre Mundial del Ruc Català.