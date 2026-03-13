El Tour de França passarà per Vic el 6 de juliol

Vic celebra el dia central de la seva Festa Major el dia 5 de juliol, la diada de Sant Miquel dels Sants, patró de la ciutat. És una jornada farcida de tradició i cultura popular, germanor i alegria. Aquest dia sol marcar el final de les festes de la capital d'Osona per donar pas a les celebracions a la resta de la comarca.
Enguany, però, no tot acabarà a la diada de Sant Miquel, perquè l'endemà, el 6 de juliol, Vic xalarà de valent i viurà una jornada històrica amb el pas del Tour de França 2026 pels carrers de la ciutat, una de les cites esportives internacionals més destacables del calendari.
Per a fomentar que la ciutadania s'impliqui amb el pas de la cita ciclista, l'Ajuntament de Vic ha organitzat una programació d'activitats i actes vinculats a la Festa de l'Esport de la ciutat per a escalfar motors.
"El 6 de juliol Vic es transformarà en un epicentre esportiu i festiu. Estem treballant perquè el pas del Tour sigui una gran celebració ciutadana i una oportunitat per projectar la ciutat al món", explica l'alcalde de la ciutat, Albert Castells.
Durant els mesos previs, es desplegaran iniciatives vinculades al ciclisme amb la col·laboració del Club Jufré Cycling. Entre les propostes hi haurà un calendari de sortides cicloturistes, activitats d'iniciació per a totes les edats, una crono gimcana, tallers o conferències.
El mateix dia 6 de juliol, la ciutat instal·larà una fan zone al Passeig amb pantalles per seguir la cursa, exhibicions i activitats diverses amb l'objectiu de convertir la jornada en una gran festa del ciclisme i l'esport per a tota la ciutadania.