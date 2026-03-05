L'Atlàntida de Vic estrena una obra sobre la salut mental, la maternitat i l'amor

L'Atlàntida de Vic estrenarà aquest divendres Perfectament imperfecta sota la direcció de Laura Domènech. És una versió teatral de la novel·la de Carla Gracia que té el mateix títol. L'obra és un monòleg interpretat per l'actriu Montse Rodríguez, que se centra en el personatge d'una mare i aborda temes com la salut mental, la maternitat, la llibertat i l'amor des de les seves vivències.
El muntatge explora un llenguatge poètic i expressiu partint d'un escenari molt buit i amb objectes que es van transformant segons cada escena. "Teníem clar que havia de ser una història amb tendresa, fortalesa i comèdia; tot i el drama que representa, havia de fer gràcia", ha explicat la directora Laura Domènech.
La història se centra en la Rut, una mare de dos fills i amb una vida aparentment perfecta. Tot comença a "ensorrar-se" quan el seu fill de 8 anys comença a patir episodis de psicosi i li diagnostiquen TEA. La directora artística, Laura Domènech, afirma que la novel·la té una trama "molt àmplia" i calia acotar-ho a una sola línia dramàtica.
"Ens hem quedat amb la part més intensa del monòleg, que és ella i tots els personatges dins del seu cap", ha detallat l'autora del llibre, Carla Gracia, que s'estrena portant un llibre seu al teatre. Inspirant-se en la seva vida personal, l'escriptora explica que ha volgut centrar-se sobretot en la necessitat de "cridar, de com un va aguantant i aguantant, sobretot les dones amb la criança, amb tanta culpabilitat, amb tant pes i com hem d'anar deixant anar pesos i començar a ser el que som, imperfectes".
La casualitat va fer que Gracia, que encara no tenia el llibre acabat, anés a veure l'obra Tot en ordre on apareixia l'actriu Montse Rodríguez i que parla precisament d'autisme. Es van conèixer i va ser quan li va dir que estava escrivint una novel·la. Rodríguez va poder tenir un primer esborrany i ho va tenir clar: "Ho vaig llegir i vaig dir, jo ho vull fer".
El fet que sigui un monòleg ha sigut un altre repte –"és enormement gratificant i terrible si hi penses", admet l'actriu-: assegura que el que més li va agradar va ser aquest "univers de caos emocional i mental" que, malgrat no viure una experiència similar a la vida real, "pots empatitzar amb el dolor, les vivències i les dificultats d'algú que no sap estar com se suposa que ha d'estar o com els altres han decidit que estigui".
És qüestionar-se moltes coses, segons l'autora. "A vegades em diuen, el teu fill està boig. Bé, depèn, perquè gastar-se 30.000 euros en un casament pot ser molt boig, o les bombes que estan caient i que no podem fer res. I això és molt més boig que no que el meu fill tingui un atac d'ansietat i em digui que no se sent bé en aquest món". I a pesar de la duresa de les situacions recollides, assegura que el muntatge "és un cant a la vida".
Perfectament imperfecta es representarà a Vic aquest divendres i dissabte a L'Atlàntida. Té una durada d'una hora i 20 minuts.