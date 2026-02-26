Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 27 i 28 de febrer i 1 de març

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 27 i 28 de febrer i 1 de març a les nostres comarques.
Osona/Lluçanès: Carnaval 2026
Amb el mes de febrer arriba la rauxa i la disbauxa amb la festa de Carnaval 2026. Municipis d'arreu d'Osona i el Lluçanès celebren aquesta esbojarrada festivitat que posarà cap per avall cada racó de les nostres comarques. Aquest cap de setmana marcarà els darrers compassos de la celebració i serà el torn, entre altres, de Santa Eugènia de Berga, Manlleu, Gurb o Viladrau. Consulta el calendari dels Carnavals 2026 d'Osona i el Lluçanès:
Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest cap de setmana és el torn de Roda de Ter. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Calldetenes: CAMAC 2026
Els dos últims divendres de febrer torna una nova edició del CAMAC, el Cicle Audiovisuals de Muntanya i Aventura de Calldetenes.
- Què? CAMAC 2026
- Quan? 20 i 27 de febrer
- On? Calldetenes
- Més informació
Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges de març s'ofereix a Vic la visita guiada Històries gravades a la pell. Un recorregut pels guadamassils i cordovans des de la conservació. La visita anirà a càrrec de Sandra Quílez, artesana de la pell, i s'iniciarà a les 11:30 hores a l'Oficina de Turisme de la capital d'Osona.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? Diumenges 1, 8, 15 i 22 de març
- On? Vic
- Més informació a l'Oficina de Turisme de Vic
Malla: Festa Major 2026
El municipi de Malla està de celebració: del 22 de gener i fins al 8 de març es desplegarà un llarg programa d'activitats tradicionals i culturals per a commemorar la Festa Major del poble.
- Què? Festa Major de Malla
- Quan? Del 22 de gener al 8 de març
- On? Malla