100 edicions del Concurs de Colles Sardanistes de Vic

Aquest 2026, Vic celebra 100 edicions del Concurs de Colles Sardanistes, un dels més emblemàtics del país. Per a commemorar l'efemèride, l'Ajuntament de la ciutat i el Grup Sardanista Riallera han presentat un extens programa d'activitats que s'allargaran fins al 2027. L'acte central serà el pròxim 11 de juliol a la plaça Major, en el marc de la Festa Major de la capital d'Osona.
"El concurs és un dels actes més emblemàtics de la Festa Major de Vic i una mostra de la força de la cultura popular a la ciutat", destaca Bet Piella, regidora de Cultura.
Aina Amat, presidenta del Grup Sardanista Riallera, explica que la celebració dels 100 anys serà "oberta a tota la ciutat i al món sardanista" amb l'objectiu de posar en valor la història del concurs i apropar la sardana a nous públics.
Més d'un segle d'història
El Concurs de Colles Sardanistes de Vic es va celebrar per primera vegada l'any 1905 impulsat pels membres del Cercle Literari de Vic. Des de llavors, el certamen s'ha consolidat com un dels esdeveniments sardanistes de competició més rellevants de Catalunya i un dels actes més antics i arrelats de la Festa Major de Vic.
Al llarg dels anys, s'ha integrat dins dels principals circuits competitius sardanistes, acollint proves del Campionat de Catalunya i del Campionat Territorial de les Comarques de Barcelona en diferents categories.
Malgrat les interrupcions provocades per episodis històrics com la dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil, els primers anys de la postguerra o la pandèmia de la COVID-19, el concurs s'ha mantingut viu durant més d'un segle i enguany arriba a una fita històrica de les 100 edicions.
Un any d'activitats culturals i divulgatives
La commemoració de l'efemèride s'estendrà durant tot el 2026 i principis del 2027 amb un programa d'activitats i actes culturals i divulgatius oberts a tota la ciutadania.
El primer dels actes tindrà lloc aquest 26 de març a la Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic amb el Pregó del Mercat del Ram a càrrec del músic osonenc Arnau Tordera, qui té una estreta relació amb el món de la sardana.
Entre les propostes hi haurà concursos de dibuix i fotografia, evidentment, amb temàtica sardanista, audicions de sardanes o una exposició immersiva dedicada a la història del concurs i a món de la sardana. El programa també inclou col·laboracions amb altres entitats de la ciutat i activitats vinculades a la Festa Major de Vic.
L'acte central de la celebració
L'acte central de la commemoració dels 100 anys del Concurs serà el dissabte 11 de juliol a la plaça Major de Vic, una jornada que inclourà una rebuda especial a les colles participants amb presència dels elements relacionats amb la cultura popular de la ciutat.
El moment culminant serà quan 100 exdansaries de colles vigatanes ballaran una sardana conjunta formant 10 anelles. Durant la vetllada, a més del concurs, també s'estrenarà una sardana commemorativa del compositor Marc Timón.
La programació del centenari culminarà el 2027 amb diferents activitats culturals, entre les quals un concert de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona a L'Atlàntida i la presentació d'un llibre sobre la història dels cent concursos, escrit per la presidenta del Grup Sardanista Riallera, Aina Amat, i publicat per l'editorial Efadós.