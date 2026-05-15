Obeses publica la segona part de «l'ai al cor»

Obeses ha fet realitat la publicació del seu sisè disc d'estudi, l'ai al cor, concebut en dues parts, Sístole i Diàstole. D'aquesta manera, la banda osonenca culmina la seva fita artística més ambiciosa amb un total de 14 cançons que recullen l'experiència de 16 anys de trajectòria.
Diàstole és una experiència musical eclèctica, rica i revolucionaria on Obeses ofereix un viatge pels indrets més imprevisibles del món musical endinsant-se en el metall extrem, la música tradicional, l'electrònica, el cabaret, el barbershop, el pop sofisticat i, fins i tot, música de circ.
Les cançons ofereixen un espai de reflexió i mirades crítiques sobre el món contemporani, la senzillesa i la complexitat humanes, l'espiritualitat o els divertimentos.
Els osonencs ja havien avançat dos temes de Diàstole: Pols a l'era i Virolai han generat un ressò sense precedents en la discografia de la banda, removent el panorama musical del país i demostrant, una vegada més, que Obeses és una de les propostes més singulars de la música catalana.
El disc també compta amb col·laboradors com la cantant Magalí Sare, l'harmonicista Joan Pau Cumellas, la cobla de tres quartans Bufalodre o la Coral Canigó.