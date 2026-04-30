Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 1, 2 i 3 de maig

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana de l'1, 2 i 3 de maig a les nostres comarques.
Masies de Roda: Festival de Sant Pere de Casserres
Els dies 2 i 3 de maig tens una cita amb el Festival de Música de Sant Pere de Casserres, que tindrà lloc a l'únic monestir romànic d'orde benedictí de la comarca. El dissabte 2 de maig hi haurà el concert d'Anna Andreu acompanyada de Marina Arrufat -bateria, violí i sintetitzadors-;
el diumenge 3 de maig el certamen tancarà amb Ferran Palau, que presentarà el seu nou treball Aniversari feliç.
Olost: Fira de la transhumància
El diumenge 3 de maig arriba una nova edició de la Fira de la transhumància d'Olost. La jornada arrencarà amb una caminada pel camí ramader, seguida d'esmorzar, un taller de cistelleria, una acció teatral, testat de productes del territori i activitats infantils.
Manlleu: Primavera enCantada
Manlleu celebra una nova edició de la Primavera enCantada del 17 al 30 d'abril de 2026. Els carrers de la vila s'ompliran d'activitats culturals, educatives i festives per a tots els públics, tenint com a proposta central la diada de Sant Jordi.
Viladrau: Fira de la Primavera
El diumenge 3 de maig se celebra a Viladrau la Fira de la Primavera, una cita farcida d'activitats com tallers, venda de flors o actuacions musicals.
Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest diumenge 19 d'abril és el torn dels Tonis de Tona. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Osona/Lluçanès: Sortides Naturalistes 2026
Durant la primavera tornen les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès amb una quinzena d'activitats per a descobrir la fauna i la flora del territori que engloben xerrades, tallers o sortides al camp.