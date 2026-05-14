Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 15, 16 i 17 de maig

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 15, 16 i 17 de maig a les nostres comarques.
Vic: 28è Festival de Jazz
El Festival Jazz Vic arriba enguany a la 28a edició del 14 al 24 de maig amb 18 concerts d'artistes nacionals i internacionals. La programació es desplegarà en diferents zones de la ciutat i, com a novetat, s'incorpora l'espai ETC com un dels escenaris del certamen.
- Què? Festival de Jazz de Vic
- Quan? Del 14 al 28 de maig
- On? Vic
Torelló: Art Fest
El festival del grafiti, artesania i música, l'Art Fest de Torelló , celebra aquest dissabte 16 de maig la 4a edició al voltant del pont de Can Pujades i el parc de la Pèrgola. L'art mural de més d'una vintena de grafiters serà el protagonista, i també hi haurà tallers oberts a tothom, una acció artística vinculada al comerç local i música.
- Què? Art Fest
- Quan? Dissabte 16 de de maig
- On? Torelló
Folgueroles: Festa de l'Arbre de Maig
Dissabte 16 de maig tindrà lloc a Folgueroles la Festa de l'Arbre de Maig amb la tradicional tallada de l'arbre que, posteriorment, s'alçarà a la plaça Verdaguer en el marc de la festa dedicada al poeta.
- Què? Festa de l'Arbre de Maig
- Quan? Dissabte 16 de de maig
- On? Folgueroles
Sant Julià de Vilatorta: Caminada Popular de les Guilleries
Diumenge 17 de maig se celebra la 41a edició de la Caminada Popular de les Guilleries. Enguany tindrà un recorregut de 13 quilòmetres i sortirà del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta.
- Què? Caminada Popular de les Guilleries
- Quan? Diumenge 17 de de maig
- On? Sant Julià de Vilatorta
Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
